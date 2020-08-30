فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :"اللي عندهم ينشروه"

علاقات و مجتمع
كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أن هناك فتاة تدعى ميريانا نجم الدين، تهددها بعرض فيديوهات إباحية لها.
وأعلنت سوزان خلال حوارها في برنامج "راحت علينا" مع الإعلامي هشام حداد، إنها لا تعلم من هي ميريانا نجم الدين، ولا تعرف عنها شيئا، فهي لديها شقيقة واحدة تدعى "ميساء"، وبعيدة كل البعد عن الفن.
ووصفت الفنانة السورية، هذه الفتاة ومن على شاكلتها بأنهم يسعون وراء الشهرة فقط "اللي عندهم ينشروه".
يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين في مصر، كانت من خلال مشاركتها في مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وإخراج محمد بكير.
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