نصائح رضوى الشربيني لكل فتاة تجاوزت سن الـ30: "في 60 داهية اللي يزعلك"

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، نصائح لكل فتاة في سن الثلاثين من عمرها أو تجاوزت الثلاثين، خلال برنامجها "هي وبس"، الذي يُعرض على شاشة "CBC سفره"، قائلة: "أول حاجة في ستين داهية اللي يزعلك، ولازم تقولي كده، وأنت مقتنعة بيها، تقوليها وأنت واخدة نفس عميق، أيًا كانت الأسباب، كل حاجة بتاخد وقتها".

ونصحت "الشربيني"، الفتيات بعدم محاولة تبرير مواقفها، أو تصرفاتها لأي شخص، طالما هي راضية عما قامت به، "طالما راضية ضميرك وعاملة اللي عليكي افتكري عن عمرك وطاقتك أمانة معاكي، وإهدارهم على من لا يستحق أمر لا يستهان به، في نهاية كل مطب، كل واحد بيرى بعين طبعه".

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وحذرت الإعلامية، الفتيات من الانتقام، كونه يُدمر أشياء كثيرة في الحياة، "ممكن يدمر خلايا مخك، وهرمونات سعاتك، الزمن بيدور، وعدل الله نافذ لا محالة، لا تنظري للخلف ولا تقلقي من اللي جاي، أقدارك مكتوبة واللي مكتوب لا بيروح ولا يتسرق"، كما نصحت الفتيات في هذا السن بتغيير طريقة الأكل وكذلك مواعيده.

وتابعت: "طالما عديتي الثلاثين معدل الحرق عندك اتغير، اتحركي روحي جيم، واتمشي، أعملي أي حاجة هتفرق معاكي نفسيا، اقري رواية أو اتفرجي على فيلم، تطلعي منه معاني حلوة، الصاحب ساحب، بلاش تصاحبي الناس النمامة والشكاية اللي تحرق الدم، صاحبي وشوش جديدة تحب الحياة تقول الحمد لله دون تهويل".

وواصلت: "ابعدي عن كل اللي دورهم في الحياة الانتقاد والنصيحة، بنية أننا عارفين مصلحتك أكتر منك، قربي من ربنا بأي صورة وثبتيها مهما حصل، تأملي النعم اللي ربنا أنعم عليكي بيها عشان مش تحسي بالمفقود، وتحسي فقط باللي موجود، والجي لربنا في كل مشاكلك وبلاش تحكي مع الناس عشان الناس تبقى عندها فضول لتكشف اسرار لتعاير بعد كده، اللي يحل لك مشكلتك هو ربك وافتكري أسماء الله الحسنى".