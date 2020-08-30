ليدي جاجا تفاجئ جمهورها بـ"نيو لوك" جريء: "لون متأرجح غير محدد"

لايف ستايل

فاجأت الفنانة العالمية ليدي جاجا متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بظهورها بـ"نيو لوك" جريء كعادتها.

واختارت النجمة العالمية، الظهور بشعر أخضر اللون، مزود بخصلات زرقاء وبيضاء، من توقيع مصفف الشعر FREDERIC ASPIRAS.

وعلقت ليدي جاجا، على إطلالتها قائلة: "اخترت لون متأرجح وغير محدد، بأنامل مصفف الشعر FREDERIC.. أحبك.. كان لهذا اللوك سحرا خاصا للغاية".

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت ما يتجاوز المليون و200 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنيقة ومتألقة"، و"نحبك في جميع إطلالاتك"، و"أنتِ ديفا".

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ليدي جاجا تطلق رسالة حب لمحاربي كورونا مع ميشيل أوباما

أطلقت ليدي جاجا وبول مكارتني وفرقة رولينج ستونز وبيونسيه، حفلا عالميا خاصا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية، فيما وصفته جادا بأنه "رسالة حب" للعاملين الذين يتصدرون المعركة مع جائحة فيروس كورونا.

وضم عرض "عالم واحد.. معا في البيت" الذي استمر ساعتين، وبُث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة وخارجها، مساهمات من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي الولايات المتحدة السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش، من منازلهم.

وقالت ليدي جاجا: "إنني ممتنة جدا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وكل العاملين في متاجر البقالة وخدمات التوصيل والعاملين في البريد وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد جدا".

وأردفت: "هذه حقا رسالة حب صادقة لكم جميعا في كل أنحاء العالم، وأتمنى أن تكون تذكرة للعطف الذي يحدث الآن".