طريقة إعداد الممبار

يعتبر الممبار من الأكلات المصرية الشعبية المفضلة بسبب مذاقه الرائع، وهو عبارة عن أمعاء الحيوان كالخروف، الماعز، الأبقار، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الممبار.

المكونات

كيلو ممبار.

كيلو أرز مصري منقوع.

كيلو بصل مفروم ناعماً.

كيلو طماطم مفروم ناعماً.

كوب شبت مفروم ناعماً.

كوب بقدونس مفروم ناعماً.

كوب كزبرة خضراء مفروم ناعماً.

رأس ثوم كامل.

فلفل أخضر رومي مفروم ناعماً.

قرن فلفل حار مفروم ناعماً.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة طعام كمون مطحون.

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نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة شطة مجروشة.

ورقتا غار.

حبة لومي.

عود كرفس.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

نغسل الممبار جيداً بالماء الجاري، ثم نفركها بالطحين، والملح، ثم ننقعها بالخل لمدة ساعتين تقريباً، حتى يصبح لونها أبيض ناصعاً.

نخلط كل مكونات الحشوة في وعاء عميق، نحركها حتى تتجانس معاً. نقص حبات الممبار بطول واحد، ويفضل أن يكون طولها واحداً، ثم نحشو كل قطعة بالحشوة بكمية مناسبة، حتى ننتهي من حشو كل قطع الممبار، ثم نضعها في طبق جانبي.

نسخن في قدر عميق كمية وافرة من الماء، ونضيف لها البصل، والثوم، وعود من الكرفس، وورق الغار، وحبة الطماطم، حتى تغلي، ثم نضع حبات الممبار فيها، ونتركها مدة خمس عشرة دقيقة لتنضج.

نضغط على حبات الممبار قليلاً حتى نتأكد من نضج الأرز داخلها.

نسخن زيتاً في مقلاة عميقة، نقلي فيها حبات الممبار حتى يصبح لونها ذهبياً.

نقدم الممبار مع قطع من الكفتة، والكبدة، والسلطة العربية.