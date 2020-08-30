الامارات | جواهر القاسمي: على كل فرد أن يكون له دور في «التنمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر القاسمي: على كل فرد أن يكون له دور في «التنمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن التنمية الاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة، وما لها من آثار إيجابية في مختلف نواحي الحياة وأفراد المجتمع، جاءت نتيجة لعمل مؤسساتي مشترك، بدأ منذ ما يزيد على 40 عاماً بدعم وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجّه بضرورة قيام مؤسسات تحتضن طموحات أبناء المجتمع في الإمارة، وتعبّر عنها في مختلف المجالات.

جاءت تصريحات سموّها، خلال حوار أدارته صالحة غابش، رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في منتدى «نحن»، الذي نظمه (عن بُعد) المكتب التنفيذي لسموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بالتعاون مع مركز «ريادة»، الذراع التعليمية للمؤسسات التي تعمل تحت قيادة سموّها.

وجمع المنتدى القوى العاملة في المؤسسات البالغ عددها 33 مؤسسة، تخدم أربعة قطاعات مجتمعية، تقوم بتنمية مواهب وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، والارتقاء بالمجتمع وتقديم الإرشاد الأسري، وخلق بيئة جاذبة وداعمة للمرأة، إضافة إلى تعزيز العمل الخيري والإحسان.

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وقالت سموّها: «منذ بداية مسيرة إمارة الشارقة، أدركت أهمية وجود مؤسسات تحتضن النساء والفتيات والأطفال في الإمارة، وتمهد لهن الطريق نحو الشراكة في نهضتها وازدهارها، فكانت البداية بتأسيس نادي المنتزه في الشارقة، بدعم وتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، حيث اجتذب النساء والفتيات من مختلف الأعمار، وهو ما عزّز الحضور المتميز للمرأة في مشهد الشارقة التنموي».

وأشارت سموّها إلى أن نهضة المجتمعات تحتاج إلى وجود مؤسسات تُعنى بمختلف الفئات الاجتماعية من جميع الأعمار، لترعى شؤونهم واحتياجاتهم، وتمهد الطريق لهم نحو الإسهام في الارتقاء بمجتمعاتهم، خصوصاً الأطفال.

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