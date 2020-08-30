الامارات | هاني شنودة: توقعت أن يكون عمرو دياب مطرب العرب الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة: توقعت أن يكون عمرو دياب مطرب العرب الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموسيقار المصري هاني شنودة، عن بدايات اكتشافه للفنان عمرو دياب وتوقعه له بأنه سيكون مطرب العرب الأول.

وقال شنودة: «عندما طلب مني المساعدة قلت له إنه لابد أن يترك بورسعيد ويستقر بالقاهرة، وبعدها أخذته وذهبت للعديد من الموسيقيين في محاولة مني لمساعدته، وأتذكر أنني ذهبت لأحد المنتجين الكبار وعرضت عليه عمرو دياب وقلت له هذا سيكون مطرب العرب الأول، وحينها طلب عمرو دياب مبلغاً صغيراً جداً من المنتج فاندهش المنتج ورفض أن يوقع معه العقد وانصرفنا حينها من عنده، وبعد مرور عامين اتصل بي هذا المنتج ليخبرني أنه قد وقع عقداً مع عمرو دياب بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، وقال نادماً يا ريتني مضيت معاه لما جيبتهولي».

وأضاف شنودة، خلال برنامج على قناة دي إم سي المصرية: «أتعرف على الناس من خلال عيونهم، فالإصرار والعزيمة يظهران في العين، وقد رأيتهما في عين عمرو دياب منذ اللحظة الأولى، وعمرو دياب كان يمتاز بالكثير من الأشياء التي تجعله مطرب العرب الأول، فهو لديه صوت جميل وأذن موسيقية وكذلك شكل جميل».

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