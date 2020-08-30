الامارات | أنجلينا جولي: أريد أن أبتعد عن براد بيت 11 ساعة من السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي: أريد أن أبتعد عن براد بيت 11 ساعة من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مجلة Woman’s Day إن الفنانة أنجلينا جولي، التي تنتظر أوراق طلاقها تتطلع إلى الإقامة في لندن، وإنها تريد نقل أطفالها الستة إلى هناك، وأكد مصدر المجلة أنها تريد الابتعاد عن براد بيت 11 ساعة من السفر.

وأضافت المجلة أن جولي «منعت أطفالها» من رؤية «أبناء عمومتهم من جانب عائلة براد، لكن لا يوجد دليل على حدوث ذلك خصوصاً في أحوال الحظر الصحي، كما أن جولي وبيت يشتركان في الوصاية على أطفالهما، لذا فإن فكرة أن جولي تحجب أبناءها عن عائلة براد هي أمر مستحيل قانونياً».

وفي الوقت الذي يستمتع فيه براد بيت بعلاقته الرومانسية مع عارضة الأزياء نيكول بوتور السكي، تعتني زوجته بأبنائهما الستة، دون شريك حياة سوى أطفالهما ممن تحتضنهم في ظل ظروف انفصالها عن والدهم.

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ورصدت عدسات المصورين جولي مع الأولاد الستة في أحد مطاعم السوشي بماليبو، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 45 عاماً بفستان ذهبي طويل وكعب منخفض أثناء توجهها إلى داخل المطعم.

وكانت جولي قد ناقشت في ديسمبر الماضي في مقابلة لها إمكانية الانتقال من الولايات المتحدة، وقالت: «أحب العيش في الخارج وسأفعل ذلك بمجرد أن يبلغ أطفالي 18 عاماً»، ونظراً لأن توأميها الأصغر يبلغان من العمر 12 عاماً، فإن هذه الخطوة لن تحدث قبل عدد من السنوات.

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