الامارات | ويليام وهاري يزيحان الستار عن تمثال ديانا في 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن ويليام وهاري يزيحان الستار عن تمثال ديانا في 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأسرة الملكية في بريطانيا أمس، أن الأميرين ويليام وهاري يعتزمان الكشف عن تمثال لوالدتهما الأميرة ديانا، العام المقبل، بمناسبة عيد ميلادها الـ60. وذكر القصر في بيان أنه سيتم نصب التمثال في حديقة «صنكن غاردن» في قصر كينسينغتون بلندن، وسيتم الكشف عنه في الأول من يوليو.
وأوضح أن «الأميرين يأملان أن يساعد التمثال كل أولئك الذين يزورون قصر كينسينغتون بأن يعكس حياة والدتهما وإرثها».
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