الامارات | زرع شريحة كمبيوتر في دماغ خنزير

شكرا لقرائتكم خبر عن زرع شريحة كمبيوتر في دماغ خنزير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب والتابعة للملياردير إيلون ماسك، النقاب أمس، عن خنزير تم زرع شريحة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغه منذ شهرين، في ما يشير إلى خطوة مبكرة نحو تحقيق هدف علاج الأمراض التي تصيب الإنسان بزراعة النوع نفسه من هذه الشرائح.

وتهدف «نيورالينك» التي شارك ماسك في تأسيسها في 2016 ومقرها سان فرانسيسكو إلى زراعة وصلات لاسلكية بين الدماغ والكمبيوتر تضم آلاف الأقطاب الكهربائية في أكثر عضو بشري تعقيداً، للمساعدة في علاج حالات عصبية مثل مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي.

وقال ماسك «يمكن لجهاز تم زرعه أن يحل بشكل فعلي تلك المشكلات»، مشيراً إلى أمراض مثل فقدان الذاكرة والسمع والاكتئاب والأرق.

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