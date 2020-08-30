تعرفي على أشكال الفساتين الهندية وكيف تختارينها لكل مناسبة

تأثرنا منذ الصغر بالملابس والأزياء المليئة بالألوان والإكسسوارات في الأفلام الهندية. للدرجة التي جعلتنا نُحب ارتداء الساري الهندي وهو الزي الرسمي الشهير للنساء في الهند، بالرغم من أنه ليس من ثقافتنا. ولكن الفساتين الهندية والملابس الهندية لها رونق خاص وستايل مُميز، أوحت لمُصممي الأزياء الكثير من الأفكار للدرجة التي جعلتهم يُصممون أشكال مختلفة من الفساتين بطابع هندي أنيق. فما رأيك في مشاهدة بعض موديلات الفساتين الهندية لتستوحي منها إطلالتك القادمة؟ أشكال الفساتين الهندية تتميز الفساتين الهندية بانها متعددة الأشكال والألوان. فأولا، أقمشة الفساتين الهندية متنوعة من حيث الألوان والخامات. ومن أشهر ألوان الفساتين الهندية الألوان المبهجة وخاصةً اللون الأحمر والذي يُعتبر اللون الأساسي لفستان الزفاف الهندي.

بالإضافة للأزرق والأصفر والأخضر واللبني وغيرها من الألوان المُميزة. كما يوجد أكثر من شكل للفساتين الهندية، وكل منهم يحمل تصميم مُميز وينتشر ارتدائه في مناطق معينة من الهند. الساري الهندي يُعتبر من أشهر أنواع وأشكال الفساتين الهندين وترتديه معظم سيدات الهند،وهو عبارة عن قطعة كبيرة وطويلة من القماش غير المُحاك (بدون خياطة) تُلف على جسم المرأة بالكامل.

ويختلف شكل لفة الساري حسب المنطقة في الهند. ولكنه تطور ليُصبح جزء من تصاميم الفساتين الهندية الحديثة، حتى أننا كثيرا ما نرى فساتين بتصميم الساري الهندي على السجادة الحمراء أو في عروض الأزياء.

ليهنجا كولي (Lehenga Choli) ستايل آخر من الفساتين الهندية هو الليهنجا كولي وهو الفستان الذي يتكون من قطعتين توب وتنورة طويلة منفوشة. أحيانا يصل طول هذا التوب لبعد الصدر بحيث تكون البطن ظاهرة، وأحيانا يكون طويل إلى بداية التنورة.

الكورتا (Kurta) هذا التصميم يُعتبر عملي أكثر للخروجات العادية، وهو فستان أو قميص طويل واسع ويصل طوله لبعد الركبتين، أو أطول من ذلك. ويُمكن ارتداء البنطلون أسفل هذا الفستان.

فساتين طويلة أناركلي (Long Anarkali Dresses) هو فستان عادي ضيق من الأعلى وواسع وطويل من الأسفل.

يُميزه النقوش والتطريزات الهندية والأقمشة الهندية ذات الألوان الرائعة. فساتين سهرة هندية إذا كُنتِ تُحبين التنويع في ستايلك واختيار فساتينك، فالفساتين الهندية السواريه ستكون اختيار مُميز جدا لكِ. فهناك الكثير من المناسبات التي تستطيعين ارتداء الفساتين الهندية فيها.

فمثلا قد يكون فستان بطابع هندي بسيط مناسب جدا لحضور أحد الأفراح كمدعوة. ستكونين مختلفة ومُميزة بفستان غير تقليدي على الإطلاق، أو يُمكنكِ ارتداء فستان بستايل هندي أنيق لحضور حفل كتب كتابك، وسيكون لوك مختلف تماما عن أي شىء قومتِ بارتدائه قبل ذلك. كما أنه سيبدو فخم وأنيق وغير تقليدي ومناسب تماما لمناسبة حفل كتب الكتاب، لأنكِ العروس.

كما ينتشر ارتداء الفساتين الهندية في حفلات الحنة، حيث يُمكنكِ ارتداء الساري الهندي الشهير وتركيب الإكسسوارات على الرأس وارتداء الأساور والخلخال ليبدو شكلك مثل النساء الهنديات، كنوع من الاحتفال بحفل الحنة. كما يُمكن لوصيفاتك وصديقاتك ارتداء زي مشابه أو فساتين هندية أيضا في هذه الليلة.

فساتين هندية للأعراس هل يُمكن أن يكون فستان زفافك بستايل هندي؟ بالتأكيد يُمكن خاصةً إذا كُنتِ عروس جريئة وغير تقليدية وتُحبين التغيير والظهور بستايلات مختلفة.

موديلات الفساتين الهندية ستُلهمك كثيرا لتفصيل فستان زفافك، فمثلا فكرة الفستان المنفوش من الأسفل بالستايل الهندي ستكون مناسبة لفستان الفرح. كذلك إذا كُنتِ تُحبين أن يكون فستان عُرسك مُجسمك مع قطعة إضافية واسعة وطويلة، فالفساتين الهندية ستكون مناسبة لهذا الغرض أيضا، فأهم شىء انتبهي من اختيار التصميم المُلائم لكِ.

فساتين هندية للمحجبات أكثر ما يُميز الفساتين الهندية هو أنها تُناسب جميع الفتيات والسيدات. فهى مُلائمة جدا للحجاب بسبب ستايلها الفضفاض وفكرة تعدد الطبقات، كما أن الساري الهندي في الأساس يتميز بأنه يوفر تغطية الجسم بالكامل، ولكن انتبهي عند تفصيل وتصميم فساتينك الهندية للحجاب، احرصي أن تكون مناسبة لطبيعة جسمك، وحاولي أيضا ارتداء ألوان مُحايدة في الإيشاربات لأن عادةً ما تكون الفساتين الهندية مليئة بالألوان.

نصائح عند ارتداء الفساتين الهندية أولا هناك طريقتين لتفصيل فساتين هندية، الأولى هى الحصول على أقمشة هندية بالفعل بألوان وتطريزات مُميزة. والثانية هى أن تستلهمي من الفساتين الهندية ستايل مُعين لفستانك. باستخدام أقمشة عادية وتصاميم هندية. إذا كُنتِ ستختارين ألوان فاتحة وواضحة لفستانك الهندي، احرصي أن يكون مُلائم للون بشرتك وللمناسبة التي ستحضريها. عند اختيار الفساتين الهندية احرصي أن يكون الستايل الذي اخترتيه مناسب لشكل جسمك فلا يجعلك أنحف أو أكبر من حجمك.

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