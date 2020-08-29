صور جديدة من عقد قران ابنة خالد صالح

علاقات و مجتمع

صور جديدة من عقد قران علياء ابنة الفنان الراحل خالد صالح، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيس بوك" و"إنستجرام"، مرفقة بمئات العبارات من المباركة، والإشادة بإطلالة العروسة والحضور.

الصور الجديدة، تضمنت ظهور العروس بفستان زفاف فضفاض، وحجاب وبدون مكياج، بصحبة شقيقها الفنان أحمد خالد صالح، والفنان طارق عبدالعزيز، ومجموعة من الأهل والأصدقاء.

وتضمنت الصور أيضا، لقطات تجمع شقيق العروسة أحمد خالد صالح بخطيبته الممثلة هنادي مهنا، التي أطلت بـ"جامبسوت" مخطط بلون الكُحلي والأبيض، مع الشعر المنسدل ذو الأطراف الويفي، ومكياج هادئ بألوان النيود. وووالدها الموسيقار هاني مهنا.

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لم يتحدث شقيق العروس عن الحفل، أو ينشر أي صور من تلك الفعالية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقد قران تم في إحدى القاعات "أوبر آير" في القاهرة الكبرى المطلة على النيل، والذي تميز بديكور بسيطة يغلب عليه اللون الأبيض.

يذكر أن هذا الظهور هو الثاني، لـ"علياء"، على ساحات السوشيال ميديا، حيث تداولت صورتها في أكتوبر 2019، خلال حفل تخرجها.