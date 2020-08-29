علاقات و مجتمع
وجهت الفنانة عبير صبري، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الكلمة التي ألقاها صباح اليوم السبت، على هامش تدشين مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.
ونشرت عبير صبري، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" مدون عليها "إذا كنتم لا تريدونني ليست لدي مشكلة، والدولة لا يجوز أن تغيب ثانية".
وعلقت "صبري" على الصورة: "ازاي تقول كده ياريس.. دي مصر بتكبر بيك وبتنهض بيك وبتتشرف بيك، وسط الدول كلها.. ده أنت الإيجابية والعمل والجهد والصدق والإخلاص والصبر والتحمل والأمانة اللي في مصر".
وأضافت: "ربنا يقويك ويحفظك ويديمك نعمة في حياة المصريين، اللي مصيرهم اتغير بوجودك، وأنا عن نفسي بحبك ياريس".
وافتتح صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري للسيسي: "ربنا يحفظك ويديمك نعمة في حياة المصريين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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