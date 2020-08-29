"متمسحيش بيها ولا تسلفيها".. خبيرة طاقة توضح كيفية التخلص من الملابس القديمة

لايف ستايل

كنوع من أنواع إعادة التدوير تقوم به غالبية السيدات، باستخدام الملابس القديمة، لتنظيف المنزل، سواء بمسح الأسطح، أو بما يسمى بـ"التنفيض"، إلا أن بعض الفتيات، تداولن منشورا عن أضرار استخدام الملابس القديمة.

تواصلت "هن" مع هبة عبدالعظيم خبيرة ومعالجة بالطاقة الحيوية، موضحة كيفية استخدام أو التخلص من قطع الملابس، التي لم تعد في استخداماتنا الشخصية، في عدة نقاط وهي:

ممنوع تماما "استعارة أو اقتراض" الملابس، حتى وإن كانت من شخص موثوق به، لأن قطعة الملابس الخاصة به، تكون مشبعة بطاقته الشخصية، فإذا كان مكتئب أو مدخن أو لديه مشاعر سلبية، قد تؤدي لتعرض الشخص المستعير لتلك القطعة، بالإحساس بنفس الشعور.

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وأوضحت أن من المؤشرات السلبية لتبادل قطع الملابس، خاصة بين الفتيات، الجسم يعطي ردة فعل سريعة أحيانا، سواء "الهرش أو الحكة" لا إراديا.

لا تستخدم أو تعاد تدوير قطعه ملابس قديمة في التنظيف، إلا إذا تم غسلها بمياه وملح، للتخلص من طاقة صاحبها.

من فترة لأخرى، يجب علينا مراجعة ما تحتويه خزانة الملابس، من قطع لا يتم استخدامها والتخلص منها، خاصة إذا مر عليها 6 أشهر دون استخدام، وذلك بعمل خطوات بسيطة قبل إعطائها لشخص في حاجة لها، منها "غسلها جيدا بمياه وملح".

تبخيرها أو وضع بعض من عطر اللافندر في مياه الشطف، وكيها ووضعها في حقيبة مناسبة، لكي يشعر الشخص أنها كالجديدة، حتى وإن تم استخدامها، على أن تكون غير مستهلكة ومتهالكة تماما، وتنبيه النفس دائما، أن تلك القطع، قد تذهب لشخص أشد احتياجا منا، فيجب أن تكون في أحسن حال لها.