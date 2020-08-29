8 أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان المبايض.. انتبهي إليها مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

سرطان المبايض من أشد أنواع السرطانات وأخطرها، وتتمثل خطورته في أعراضه التي غالبا ما يمكن تمييزها أو اكتشافها مبكرا، نظرا لأنها تتشابه مع بعض الأعراض الأخرى.

في هذا الصدد نوضح لكم 8 أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان المبايض يجب الانتباه إليها، كما أوضح موقعا "upmc" و"healthline".

1- آلام في منطقة البطن والحوض:

الشعور بآلام مستمرة في منطقة الحوض والبطن من أبرز الأعراض التحذيرية لسرطان المبيض، حيث إنها تختلف عن الآلام الدورة الشهرية، ومن السهل تمييزها، إذ تكون أشبه بالتقلصات وتستمر لمدة أسبوعين أو أكثر وتكون غير مصحوبة بإسهال أو قيء.

2- انتفاخ البطن:

يمكن أن يتسبب سرطان المبيض في تراكم غير طبيعي للسوائل في الحوض أو البطن، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ.

3- زيادة عدد مرات التبول:

الأورام تزاحم الأنسجة والأعضاء المجاورة، وهذا الازدحام يمكن أن يجعل مثانتك تشعر بالامتلاء أكثر، لذا إذا كنت تعانين من تقلصات المثانة أو التبول المفرط، فلا بد من استشارة الطبيب المتخصص فورا.

4- تغيّر في حركة الأمعاء:

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يؤدي تزايد حجم الورم المستمر إلى الضغط على المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى تغير في حركة الأمعاء، وبالتالي يسبب الإصابة بحالات من الإمساك والإسهال.

5- قلة الشهية أو صعوبة الأكل:

يؤدي الإصابة بسرطان المبايض في فقدان الشهية، إذ يؤثر على معدل التمثيل الغذائي وتحويل الغذاء إلى الطاقة التي يستهلكها الجسم، ما يصاحبه شعور بالخمول وعدم الرغبة في تناول الطعام.

6- الإعياء:

يحدث في بعض الأحيان بسبب نقص التغذية نتيجة نقص الشهية، وفي أحيان أخرى بسبب السرطان نفسه، لذا لا ينبغي تجاهل الإرهاق المزعج، حيث إنه أحد أكثر أعراض سرطان المبيض شيوعا.

7- فقدان الوزن المفاجئ:

تتعرض النساء المصابات بسرطان المبيض في مراحل المرض الأولى لفقدان الوزن المفاجئ، لذا من الأفضل استشارة الطبيب فور فقدان الوزن لعمل الفحوصات اللازمة.

8- عسر الهضم:

عسر الهضم المستمر وما يصاحبه من أعراض كالغازات، والغثيان، والحموضة من العلامات التي تظهر بصورة مستمرة ولا تستجيب للعلاج في حالة الإصابة بسرطان المبايض.