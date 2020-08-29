أبرزها عصير الطماطم.. 5 عصائر مفيدة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يشتهر الصيف بالخضروات والفواكه المتعددة والتي تتميز بغناها بالفيتامينات والمعادن المفيدة لتقوية المناعة، ومكافحة الأمراض المعدية والفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد. وللتعرف على العصائر المفيدة لترطيب الجسم وتقوية المناعة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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