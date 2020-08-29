احذر لدغات هذه الحشرات في الصيف.. وإليك طرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

في فصل الصيف تزداد خطورة التعرض للدغات الحشرات بجميع أنواعها ابتداء من النمل والعناكب وانتهاء بالبراغيث والبعوض والقراد، ومن هنا تبرز الحاجة للتعرف على طريقة علاج لدغات كل من هذه الحشرات.

نذكر لكم 7 لدغات من الحشرات يجب الانتباه إليها، وكيفية علاجها، وفقا لموقع "health".

1- لدغات الذباب:

عادة لا ينقل الذباب المرض، ولكن لدغاته يمكن أن تكون وحشية، على سبيل المثال ذباب الحصان والغزلان، لهما أفواه تشبه المقص والتي ستقطع لحمك، وعلى الرغم من أن الذباب ليس ساما، إلا أن بعض الناس يعانون من حساسية تجاه لعابهم، وردود الفعل هذه تحتاج إلى علاج من قبل الطبيب.

2- لدغات البعوض:

البعوض معروف بنشره للأمراض، وفي معظم الأحيان، ستواجه فقط بثرة حمراء وحكة في الجلد، لكن البعوض يتغذى على الدم ويمكنه أن ينقل فيروسات مختلفة منها غرب النيل والحمى الصفراء والملاريا.

وأي حشرة تتغذى على الدم يمكن أن تنشر الأمراض، ويمكن أن يكون لدى الأشخاص ردود فعل تحسسية شديدة تجاه لدغات البعوض، ما يؤدي إلى حدوث خلايا وبثور وقيء وصعوبة في التنفس، لذا إذا حدث هذا، راجع الطبيب، أو إذا كنت تعاني من الحمى أو آلام الجسم أو الصداع أو أي علامات أخرى للعدوى بعد اللدغة.

3- لدغات القراد:

تشتهر القراد بنفس شهرة البعوض في نشر الأمراض، مثل حمى غرب النيل، وحمى روكي ماونتين المبقعة، والتولاريميا للإنسان.

ومعظم هذه الأمراض لها أعراض شائعة، لذا يجب الذهاب إلى الطبيب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ويمكن أيضا علاج معظم لدغات القراد بالمضادات الحيوية، ولكن يجب تشخيصها بشكل صحيح أولا.

4- لدغات البراغيث:

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سترى نتوءات حمراء صغيرة إذا تعرضت للدغة البراغيث، وفي كثير من الأحيان، سيكون هناك ثلاث نتوءات معا، عادة على قدميك وكاحليك.

ومن المهم عدم خدش لدغات البراغيث، حيث يمكن أن تسحب الحكة البكتيريا إلى الجلد وتسبب العدوى.

وتعتبر الحكة هي العرض الرئيسي للدغات البراغيث، على الرغم من أنك إذا كنت تعاني من الحساسية، فقد تكون لديك مشاكل في التنفس، حيث تنتفخ اللدغات المصابة وتمتلئ بالصديد.

ويمكن لمضادات الهيستامين الفموية أو المراهم أو المستحضرات الموضعية، المشابهة لتلك المستخدمة في علاج لدغات الذباب والعناكب، أن تساعد في الحكة وردود الفعل التحسسية، بذا من الأفضل عدم الاستحمام بالماء الساخن، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحكة.

5- لدغات بق الفراش:

لدغات بق الفراش هي إنفلونزا عالم الحشرات، فهي تنتشر كالنار في الهشيم، بالإضافة إنه لا يحمل الأمراض لكنه بالتأكيد يمكن أن يسبب ردود أفعال سيئة، تظهر على هيئة نتوءات حمراء تتسبب في حكة والانتفاخ، لكنها عادة لا تظهر لأيام أو حتى أسبوعين بعد ذلك، ولكن حاول ألا تخدش هذه النتؤاءت، وقد تساعد المستحضرات المضادة للحكة والمطهرة، مثل Cortizone-10 Plus Ultra في تهدئة اللدغة، وإذا كانت لديك ردود فعل تحسسية مثل صعوبة التنفس، احصل على مساعدة طبية.

6- لدغات قمل الرأس:

يعتبر قمل الرأس أكثر شيوعا عند الأطفال منه لدى البالغين، ويسبب الحكة (بشكل رئيسي على فروة الرأس والأذنين والرقبة) بعد أن يضعوا بيضهم.

ويمكن للشامبو الدوائي سواء كان بدون وصفة طبية أو بوصفة أن يساعد في التخلص منها، لذلك إذا أصبت بقمل الرأس، فلا تشارك أي شيء يدور على رأسك (بما في ذلك القبعات أو الفرشاة أو سماعات الرأس أو إكسسوارات الشعر)، وتأكد من غسل الفراش والملابس التي قد تكون ملوثة بالماء الساخن.

7- لدغات النمل الناري

يمكن أن يترك هذا النمل الشرس لدغات حمراء متقرحة على الجلد. بالإضافة إلى استخدام الثلج ومضادات الهيستامين والإيبوبروفين، يوصي عالم الحشرات بجامعة تكساس إيه آند إم باستيان، بالحفاظ على بعض مواد التبييض في متناول اليد. عالج المنطقة بمزيج من 50٪ من المبيض و 50٪ من الماء للمساعدة في تهدئة اللدغات.