هذا ما يحدث في جسمك عند التوقف عن تناول السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- حسناء الشيمي:

السكر الأبيض مصدر بسيط للطاقة يتم امتصاصه بشكل سريع في الجسم وبالتالي لا يمده بالطاقة التي يحتاجها، بل يعطل مسارات الطاقة الموجودة في الجسم لأن الجسم غير معتاد على التعامل مع كميات السكر البسيط في وقت قليل وبالتالي يحدث اختلال هرموني خاصة في الإنسولين فيرتفع سكر الدم بشكل سريع، وينخفض أيضًا بنفس السرعة فيشعر الشخص بالدوخة وعدم الاتزان.

هذا إلى جانب أن هرمون الإنسولين يتعامل مع زيادة نسبة السكر بتحفيزه على تخزين الزائد عن حاجة الجسم على هيئة دهون، وعند التوقف عند تناول السكر تعود على الجسم العديد من الفوائد.

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