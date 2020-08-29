محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- حسناء الشيمي:
السكر الأبيض مصدر بسيط للطاقة يتم امتصاصه بشكل سريع في الجسم وبالتالي لا يمده بالطاقة التي يحتاجها، بل يعطل مسارات الطاقة الموجودة في الجسم لأن الجسم غير معتاد على التعامل مع كميات السكر البسيط في وقت قليل وبالتالي يحدث اختلال هرموني خاصة في الإنسولين فيرتفع سكر الدم بشكل سريع، وينخفض أيضًا بنفس السرعة فيشعر الشخص بالدوخة وعدم الاتزان.
هذا إلى جانب أن هرمون الإنسولين يتعامل مع زيادة نسبة السكر بتحفيزه على تخزين الزائد عن حاجة الجسم على هيئة دهون، وعند التوقف عند تناول السكر تعود على الجسم العديد من الفوائد.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يحدث في جسمك عند التوقف عن تناول السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.