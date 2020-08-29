من غير كلام.. علامات تدل على إعجاب الطرف الآخر بك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

إبداء الإعجاب بشخص أو التعبير عن حبك له من أكثر الأشياء الصعبة التي لا يستطيع أي شخص الاعتراف بها، والتأكد من شعور شخص تجاهك صعب أيضا.

ولكن هناك بعض العلامات التي عند ملاحظتها يمكن معرفة حقيقة مشاعر الشخص التي تدور الشكوك حوله، والتي نشرها موقع "psychologytoday".

الاتصال المتبادل بالعين:

يقول خبراء علم النفس إن الأشخاص تنظر إلى الآخرين المعجبين بهم باستمرار، وأحيانًا يفقدون السيطرة على أعينهم أو تجنب النظر إليهم، وقد يكون الأوكسيتوسين الكيميائي العصبي مسؤولاً عن زيادة رغبة النظر إلى المعجبين بهم، كما أن الكميات المرتفعة منه تزيد من نظرات العين المتبادلة وتعطي إحساسا بالفرحة، ويزيد الأوكسيتوسين من انجذاب الناس لبعض.

اللمسات:

اللمسات الخفيفة وغير المقصودة تشير إلى إعجاب الشخص بالآخر، وتحدث في العديد من الحركات، منها إعادة ربط العنق، أو إزالة وبر من الملابس، فتعبر تلك اللمسات عن الإعجاب.

إزالة الحواجز:

حينما تجد الطرف الآخر قام بإزالة الحواجز بينكما عن طريق التدخل في مخططاتك أو حياتك الشخصية والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة.

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الأسئلة الجريئة:

يطرح الشخص المعجب للطرف الثاني اسئلة شخصية، ليست من حقه أن يعرف إجاباتها، مثل الاستفسار عن الحياة العاطفية أو التخطيط لها، أو عن العلاقات السابقة.

الانتباه والاهتمام:

من الطبيعي أن ينتبه الأصدقاء لبعضهم البعض، وهذا يشمل التواصل بالعين مع بعضهم البعض أثناء المحادثات، والرد على رسائل بعضهم البعض، وسؤال بعضهم البعض عن يومهم وكيف تسير الأمور، ولكن عندما يتحول من الصداقة إلى المغازلة فهذه علامة من علامات الإعجاب.

وأيضا الاهتمام بالتواريخ الخاصة، أو مفاجأة الشخص بأكلة يحبها، فهم يحاولون بذل أقصى الجهد ليثيروا الإعجاب.

استخدام نفس لغة الجسد والكلمات:

إذا شعرت فجأة وكأنك تنظر في المرآة عندما تتحدث إلى شخص ما، فهو يفعل ذلك دون أن يدري، فعندما يجب الأشخاص أو يعجبون بآخرين يتواصلون معا لا شعوريا ويتصرفوا تصرفات مماثلة لبعضهم البعض، فتعني كل هذه الانعكاسات أن الشخص الذي تتحدث معه يحبك.

يضحكون على كل ما تقوله:

إذا كان الشخص معجب بك أو يحبك، فسيعتقد أنك أطرف شخص في العالم حتى وإن لم تكن كذلك، وإذا أردت أن تتأكد من شعور شخص تجاهك، ألقي نكتة سخيفة وسوف ترى ماذا يفعل، وهي محاولة لجعل الشخص يشعر بأهميته.