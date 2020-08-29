عبايات خليجية وأزياء عمانية من وحي آلاء البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تتأنق الممثلة العمانية آلاء البلوشي بعدة خيارات لأزياء مناسبة للفتيات العربيات، عبر صورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من ٣٠٠ ألف متابع. ومن وحيها جمعنا لكنّ عدة خيارات لأزياء عمانية وعبايات خليجية، فقيِّمي عزيزتي من هذه الإطلالات الأجملَ في رأيك.



خيارات العبايات الداكنة

خيارات العبايات الخليجية من آلاء البلوشي



للعبايات السوداء مكانة عظيمة جدًّا لدى الفتيات العربيات، ولا سيّما العبايات السوداء المصممة بموديلات فاخرة وبسيطة، ومن وحي آلاء البلوشي؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- عباية سوداء مصممة باللون الأبيض المزين بالنقوش الفوشيا والسوداء في أطراف الأكمام، وعباية سوداء ناعمة مطرزة بالأبيض، واخترنا لكِ عباية سوداء مزينة في الأكمام ومن المنتصف بالمعيَّنات الفضية، وعباية سوداء ناعمة مصممة بجيوب مطرزة بالخطوط والنقوش الفضية، وللعبايات الداكنة التي تتميز بإخفاء عيوب الجسم؛ ارتدت آلاء عباية عنابية مطرزة بالنقوش الناعمة، وظهرت بعباية بنية مطرزة بالأسود والذهبي، وتجملت آلاء في إطلالتها بالعباية الخليجية بالمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر المناسب للون بشرتها، وتعتمد على الحقائب والأحذية بالألوان والموديلات العصرية المناسبة للشابات.

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تنسيقات الأزياء العمانية

تنسيقات الأزياء العمانية من آلاء البلوشي



تتعدد أنواع الأزياء النسائية العمانية بحسب المناطق، ولكن إجمالًا تتكون من ثلاث قطع أساسية، وهي حجاب الرأس الذي تتفنن النساء في تزيينه بالنقوش عن طريق الترتر والخرز الملون، والثوب المطرز بطرق أنيقة تعبّر عن التراث العماني، ومن ثم البنطال، وهو يصمَّم بشكل واسع يضيق من القدمين بتنوع النقش والتطريز بحسب المناطق، ويضاف إليه الحلي الفضية أو الذهبية؛ لمظهر أنيق ومتكامل.

وعن آلاء؛ فقد تأنقت بحجاب أحمر مع ثوب أخضر مطرز بالأصفر والبرتقالي وبنطال أحمر مطرز بالذهبي، واختارت مجوهراتها باللون الذهبي المصمم بتصاميم عمانية مذهلة، وفي إطلالة أخرى تجملت بالزيّ العماني الفوشيا المطرز بالذهبي والأخضر؛ لمظهر عصري مناسب للشابات، وفي إطلالة مختلفة تزينت بالزيّ العماني الزهري المطرز بالعنابي في المنتصف وفي أطراف الأكمام، وتألقت بمجوهرات ذهبية للرأس واليدين.

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إطلالات الجلابيات

جلابيات بأسلوب آلاء البلوشي



اعتمدت آلاء على عدة خيارات بالجلابيات البسيطة والناعمة المصممة للتجمعات البسيطة أو إطلالات المنزل، ومنها أطلّت بجلابية بيضاء مطرزة بالذهبي مع حجاب أبيض ومجوهرات عمانية ذهبية، واختارت جلابية حمراء تكسوها النقوش الذهبية والرسومات البيضاء والبرتقالية والخضراء، ونسقت جلابية بيضاء مطرزة بالذهبي من الأكمام والمنتصف، مع حذاء وحجاب باللون الأصفر الكموني.

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