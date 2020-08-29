ظهور نادر لابنة الراحل خالد صالح.. في الحفلات فقط (صور وفيديو)

علاقات و مجتمع

الظهور النادر هو التيمة المرتبطة بابنة الفنان الراحل خالد صالح، فمنذ وفاته قبل 6 أعوام، لم تظهر "علياء" سوى مرات قليلة، ربما تعد على أصابع اليد الواحدة، وغالبًا ما اتخذت هذه المرات طابع المناسبات السعيدة.

الظهور الأول.. حفل تخرجها

في العام الماضي، وتحديدًا في شهر أكتوبر، كان الظهور الأول لـ"علياء"، ابنة الراحل خالد صالح، لتخطف الأنظار إليها، وكان ذلك أثناء حفل تخرجها من الجامعة الألمانية.

ونشر شقيقها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عبر حسابه على "إنستجرام"، صور من حفل تخرج شقيقته، موجها لها التهنئة، قائلًا: "من أسعد يوم في حياتي.. تبارك الله".

عيد ميلادها شقيقها

وعقب شهر من حفل تخرجها، جاء الظهور الثاني عبر حساب شقيقها الفنان أحمد خالد صالح، احتفالًا بعيد ميلاده الـ27.

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ونشر "خالد" صور من حفل عيد ميلاده، جاءت إحدهم برفقة شقيقته "علياء"، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "من أكبر النعم من ربنا حب اللي حواليك ليك، ربنا ميحرمني منكم، أسرتي الصغيرة و الكبيرة اللي خلو عيد ميلادي السنة دي مختلف عن كل سنة.. شكرًا من كل قلبي".

خطوبة شقيقها

وفي مرة ثالثة، ظهرت "علياء" في حفل خطبة شقيقها "أحمد" على الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، التي جاءت في ديسمبر من العام الماضي.

اقتصر حفل الخطبة على العائلتين، وجاء ظهور "علياء" خلف العروس "هنادي"، أثناء خروجها إلى مكان الحفل في ظل تعالي أصوات الزغاريد.

عقد القران

ومنذ يومين، تداول عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لـ"علياء"، إذ ظهرت بفستان أبيض بسيط مزين بالورود البارزة وأكمام واسعة، بالإضافة إلى الحجاب البسيط، وكشف رواد "التواصل الاجتماعي" أن الصور من عقد قرانها.