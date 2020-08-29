مي إبراهيم وزوجها في فيديو ساخر على أماكن السهر "بالبوركيني"

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية والبلوجر مي إبراهيم، متابعيها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها بصحة زوجها، وهم يتشاركان الرقص والتمثيل على أحدث أغنيات "الهضبة" أماكن السهر، التي شاركته فيها الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى.

وأظهر المقطع الساخر، البلوجر ببوركيني أسود اللون وكاش مايوه، مع كاب على الرأس، بدلًا من الحجاب، كما ظهرت وهي في الأشهر الأخيرة من حملها.

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وبات الثنائي يحاكوا المقطع بطريقة مختلفة وساخرة، تشبه طريقتهما في تقديم المحتوى الخاص بهم على مقاطع الفيديو التي يقدمونها.

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع المقطع، حيث باتوا يتداولونه على منصات "السوشيال ميديا"، مُعلقين: "ده فعلًا الواقع"، و"هي دي أماكن السهر بتاعتنا".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

وحققت الأغنية، المركز الواحد والعشرين عالميًا بين جميع الأغاني المعروضة على يوتيوب، والمركز الأول عربيًا بين جميع الأغاني العربية المعروضة على تطبيق الفيديو الشهير.