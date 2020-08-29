10 معلومات عن منال سلامة بعد تعرضها لحادث سير

علاقات و مجتمع

حادث سير تعرضت له الفنانة منال سلامة وابنتها "أميرة"، تسبب في معاناتهما من بعض الكدمات، نقلتا إلى المستشفى للخضوع للرعاية الطيبة، إلا أن حالتهما الآن مستقرة.

تسبب ذلك الحادث، في تصدر الفنانة محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، لمعرفة تفاصيل الواقعة والاطمئنان عليها.

من هي منال سلامة؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن منال سلامة، خلال الفقرات التالية.

1- ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن.

2- شقيقة الفنان شريف سلامة.

3- زوجة المخرج عادل أديب، منذ ما يزيد عن 20 سنة، بعد قصة حب بدأت خلال اشتراكهما في عمل سينمائي، حينما كانت لا تزال طالبة بمعهد الفنون المسرحية، بالفرقة الثانية.

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4- أنجبت من زوجها ولد وبنت.

5- شاركت في ما يزيد عن 70 عمل فني في الدراما المصرية، أبرزها: "لن أعيش في جلباب أبي"، و"أنا قلبي دليلي"، و"آه من حواء"، و"الطاووس"، و"الطوفان"، و"إمام الدعاة".

6- يتابعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما يتجاوز الربع مليون شخص.

7- تحرص من حين إلى آخر، على مشاركة جمهورها بمقاطع فيديو من حياتها اليومية العادية.

8- عينت في منصب مسؤول إدارة تسويق لـ"البيت الفني للمسرح المصري".

9- لاحقت الفنانة منال سلامة، في فبراير الماضي، شائعات عِدة تُفيد بوفاتها، التي تسببت في حالة من الإزعاج لها ولأسرتها وأصدقائها المقربين، إذ استقبلت عشرات الاتصالات، هي وزوجها المخرج عادل أديب، ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل" حينها.

10- في شهر أبريل الماضي، تصدرت "جوجل" عقب مشاركة مقطع فيديو لابنتها "أميرة" داخل الحجر الصحي، في مدينة مرسى علم، بعدما عادت من أمريكا، والتي تضمن حيدثة ابنة منال عن الإجراءات التي اتبعتها الدولة المصرية لحماية مواطنيها.