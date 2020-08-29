بالصور.. ياسمين صبري بـ"كاش مايوه" في عطلة صيفية

لايف ستايل

ملابس بحر فضفاضة، لفتت بها الفنانة ياسمين صبري الأنظار، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت "صبري" بـ"كاش مايوه" متوسط الطول، الذي تميز بأنه فضفاض ومتعدد الألوان، ويحمل العديد من النقوش، مع تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج بسيط.

Advertisements

وشاركت الفنانة متابعيها، بأكثر من مقطع فيديو، خلال استمتاعها بأجازتها في أحد المطاعم، فضلا عن جولتها باليخت في البحر.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"أجمل واحدة بتلبس في الدنيا كلها"، و"بنحبك يا ياسمينا".

ويشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "فرصة تانية" أمام أحمد مجدي، هبة مجدي وآيتن عامر.