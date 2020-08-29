انتبهوا.. "هاكرز" يخترقون حسابات الفتيات لابتزازهن أو استدراجهن لإقامة علاقات

علاقات و مجتمع

تعاني العديد من السيدات المستخدمات لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة موقع الفيس بوك، من عدم الشعور بالأمان والخصوصية بسبب تعرضهن للابتزاز والاستغلال من قبل آخرين يستخدمون حسابات مزيفة، يقومون باختراق حساباتهن وسرقة صورهن الشخصية، ثم تهديدهن أو مفاوضتهن للحصول على مبالغ مالية كبيرة أو إقامة علاقة معهن.

"نسمة": واحد اخترق حسابي وطلب مني صورة بالملابس الداخلية

نسمة إبراهيم، ربة منزل، تقطن بمنطقة بولاق أبو العلا، فوجئت باختراق صفحتها الشخصية على فيس بوك منذ يومين: "حساب اسمه سارة جمال بعتلي رسالة قالي اقبلي طلب الصداقة أنا قريبة جوزك، وقبلتها بعد ما قالت لي على أسماء أولادي وجوزي، قلت دي أكيد معرفة قديمة وأنا مش فاكرها قوي، وأول ما قبلتها طلبت أفتح الكاميرا أسلم عليها والتقطت لي صورة وأنا بملابس البيت وبعدين اتفاجئت إنه راجل وبيهددني بالصور دي".

تحكى "نسمة"، أنها لأول مرة تتعرض لهذا الموقف ولا تعرف ماذا تفعل، خاصة أنه يتصل بها هاتفياً ويطلب منها إرسال صور لها بقميص النوم: "حاسة بخوف وتهديد، وقلت لجوزي كل حاجة عشان ماضمنش الراجل ده ممكن يعمل ايه بصورتي".

ليس من عادتها عرض صورها على الفيس بوك، هكذا تؤكد "نسمة" متسائلة عن السبب الذي جعل هذا الشخص يخترق حسابها بهذا الشكل: "أنا عاملة نظام الأمان على حسابي الشخصي، معرفش ده اخترقه إزاي، حقيقي مفيش أمان على الفيس بوك ولازم كل واحدة تخلي بالها وماتقبلش صداقة أي حد ماتعرفوش عشان مايحصلهاش اللي حصل لي وياريت كل البنات يمسحوا صورهم"، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للإيقاع بهذا الشخص لينال عقابه.

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"من فترة لقيت أكاونت باسم واحدة بنت أعرفها بس جديد، فرديت عليها واكتشفت إنه واحد ودخل كلم كل البنات أصحابي وقرايبي، وبيطلب مننا أنه يتعرف علينا، في اللحظة دي لما بعت لي لينك مارضتش افتحه وعملت له حظر"، بحسب مادونا سامح، طالبة، التي تعرض حسابها الشخصي لمحاولة اختراق، ومن بعدها اتبعت إجراءات الحماية والأمان على حسابها، حتى لا تصبح عُرضه للاختراق: "طول ما البنت على الفيسبوك لازم تبقى واخدة حذرها وتأمن الأكونت بتاعها كويس ولاسيما لو بتنشر عليه صورها أو معلومات تخصها".

"إيمان": شخص عمل حساب باسم صاحبتي وخد مني 500 جنيه عشان يرجع الأكاونت

واقعة اختراق لحسابها على الفيس بوك تعرضت لها إيمان إبراهيم، 28 عاماً، منذ فترة قريبة، حيث قام أحد الأشخاص بإرسال طلب صداقة من حساب مزيف لإحدى صديقاتها: "تخيلت أن صاحبتي غيرت الحساب بتاعها فقبلت الطلب ودخلت كلمتها، وبعدين لقيت الحساب ده بعتلي لينك ففتحته، وفجأة الاكونت اتقفل مني، ولقيت الهاكر ده بيكلمني يساومني على فلوس مقابل الأكونت بتاعي، وعشان أبعد المشاكل عني خليت حد ثقة يقابله وخد منه 500 جنيه ورجع الأكاونت".

"الرشيدي": العقوبة حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

رغم طرق وأساليب الحماية القوية على مواقع السوشيال ميديا إلا أن جميعها معرضة للقرصنة، بحسب ما أكده اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية السابق للتكنولوجيا، الذي طالب الفتيات بتوخي الحذر الشديد، حتى لا يتعرضن للابتزاز: "نسبة الأمان على الفيسبوك 0% وأي حد ممكن يتسرق بريده الإلكتروني بسهولة".

وأوضح "الرشيدي" أن رقم 108 الخاص بمباحث الإنترنت، يستقبل بلاغات عن هذه الاختراقات، مؤكداً أنه إذا كانت المتضررات من سكان محافظتي القاهرة أو الجيزة، عليهم التوجة إلى عمل محضر في مقر مباحث الانترنت بمنطقة العباسية، وعدم حذف أي رابط مزيف، وعرضه على المباحث.

وأشار إلى أن العقوبة حبس يتراوح بين عامين أو ثلاثة، وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، وفقاً لحجم الضرر أو الأذى الذي تتعرض له الضحايا: "في مواقع كتير على الفيس بوك مزيفة وإحنا بنصدقها زي بتاع الخطبة والزواج والتعارف، وكلها بتبقى مصيدة للإيقاع بالبنات متصدقوهاش".