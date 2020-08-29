سر ظهور مي حلمي بفستان زفاف عقب طلاقها.. "المتابعون السبب"

لايف ستايل

بفستان زفاف أبيض، لفتت الإعلامية مي حلمي الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب طلاقها من المطرب محمد رشاد.

الإطلالة تميزت بأنها مزينة بكرانيش كثيفة، من توقيع مصمم الأزياء غالي، مع مكياج بسيط لـ"يمنى إبراهيم"، كما اعتمدت على الشعر الملموم من الخلف والمنسدل.

يرجع السبب في ظهور الإعلامية بذلك الفستان إلى الاحتفال بتخطى عدد متابعيها الـ3 ملايين، معلقة: "3 مليون محبة.. 3 مليون صاحب وصاحبة أجدع ناس في الدنيا أنتم.. بحبكم ويخليلي حبكم.. ويخلي جدعنتكم وسؤالكم عليه.. اللهم ديم المحبة".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنت اللي جدعة وست بمليون راجل"، و"أشمعنا لبستي فستان أبيض دلوقتي بعد ما أطلقتي"، و"ملكة جمال".

كانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة