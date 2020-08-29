دايت البطيخ يساعدك على فقدان الوزن سريعًا.. احذر أضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

حمية البطيخ يعد من أحد الأنظمة الغذائية المفيدة لفقدان الوزن، وتمت تجربتها من قبل الكثير من المشاهير ومن يرغبون في إنقاص الوزن بشكل سريع، ويتم الاعتماد عليها لتطهير الجسم من السموم.

ولكن دائمًا ما يحذر خبراء التغذية من اتباعها نظرًا لما تحويه من آثار جانبية ما يجعلها غير مناسبة للكثير من الفئات.

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