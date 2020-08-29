حظك هذا الأسبوع: "الثور" يقع في الحب.. والقوس أحذر الحسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: كثرة التردد في حسم الأمور الدقيقة مع شريكك تشير إلى أن العلاقة لن تدوم طويلا.
مهنياً: تعاني من ألم في عينيك بسبب كثرة جلوسك أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمباشرة عملك, لذا قلل من هذه العادة السيئة قدر الإمكان.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: حان الوقت للارتباط وفي هذا الأسبوع، في انتظارك علاقة حب قوية.
مهنياً: حاول أن تنهي أعمالك بطريقة مميزة وسريعة، بحيث تكون مميزا هذا الأسبوع.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: تجنب إثارة المشاكل مع شريك حياتك حتى لا تندم لاحقا.
مهنياً: عليك أن تستغل وقت الفراغ في ممارسة اليوجا للتخلص من الارهاق النفسي الذي يسببه لك عملك.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: سيساعدك شريك حياتك في التخطيط والتنفيذ للبحث عن وظيفة عمل أخرى.
مهنياً: لا تقلق بشأن مستقبلك المهني، ستحصل على الأمور التي تريدها في الوقت المناسب.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: حاول الاهتمام بشريك حياتك وعائلتك قدر الإمكان خاصة في هذا الأسبوع.
مهنياً: لا تهمل في صحتك بسبب ضغط العمل، وحاول أن تبتعد عن الأمور التي ترهقك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: تركز اهتمامك على الأمور المنزلية والعائلية، لذا من الأفضل تأجيل أي صفقة أو تغيير للمسكن حتى منتصف هذا الأسبوع.
مهنياً: لا تضيع الكثير من الوقت برفقك أصدقائك، و حاول توخي الحذر في التعامل معهم فالبعض منهم لا يتمنون لك الخير.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: يمكنك قضاء وقت مختلف من خلال تناول العشاء في أحد المطاعم الجديدة مع شريكك.
مهنياً: هذا الأسبوع فرصة لك لإعادة التفكير بصورة إيجابية فيما يخص مستقبلك المهني.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: يشعر شريكك بالكآبة وعدم القدرة على التواصل، فحاول إخراجه من حالة الحزن المسيطرة عليه.
مهنياً: قد يكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاستثمار أموالك في مشروع جديد مع أحد أصدقائك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تشعر بالتفاؤل والارتياح مع شريك حياتك في هذه الفترة، لذا احذر الحسد.
مهنياً: تنشغل في كثير من المشاريع التي تبقيك مشغولا للغاية طوال الأسبوع.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تمر بأوقات رومانسية، وقد يحدث بعض التطورات الإيجابية في العلاقة مع شريكك.
مهنياً: أسبوع ملئ بالشائعات السلبية، فلا تلتفت لهم وثق في قدراتك جيدا.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: تشعر ببعض القلق من أمرا ما بشأن شريكك، لكن لا تستسلم لأفكارك السلبية.
مهنياً: حاول أن تتفائل وتنظر للمستقبل بطاقة إيجابية لكي تحقق أحلامك.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: هذا الأسبوع، يجب أن تركز كثيرا في أمور منزلك وشريكك، فهم يحتاجونك للغاية.
مهنياً: تحسن واضح على الصعيد المهني ومكافأة مالية في الطريق اليك.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: "الثور" يقع في الحب.. والقوس أحذر الحسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.