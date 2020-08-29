حظك هذا الأسبوع: "الثور" يقع في الحب.. والقوس أحذر الحسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: كثرة التردد في حسم الأمور الدقيقة مع شريكك تشير إلى أن العلاقة لن تدوم طويلا.

مهنياً: تعاني من ألم في عينيك بسبب كثرة جلوسك أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمباشرة عملك, لذا قلل من هذه العادة السيئة قدر الإمكان.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: حان الوقت للارتباط وفي هذا الأسبوع، في انتظارك علاقة حب قوية.

مهنياً: حاول أن تنهي أعمالك بطريقة مميزة وسريعة، بحيث تكون مميزا هذا الأسبوع.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: تجنب إثارة المشاكل مع شريك حياتك حتى لا تندم لاحقا.

مهنياً: عليك أن تستغل وقت الفراغ في ممارسة اليوجا للتخلص من الارهاق النفسي الذي يسببه لك عملك.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: سيساعدك شريك حياتك في التخطيط والتنفيذ للبحث عن وظيفة عمل أخرى.

مهنياً: لا تقلق بشأن مستقبلك المهني، ستحصل على الأمور التي تريدها في الوقت المناسب.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: حاول الاهتمام بشريك حياتك وعائلتك قدر الإمكان خاصة في هذا الأسبوع.

مهنياً: لا تهمل في صحتك بسبب ضغط العمل، وحاول أن تبتعد عن الأمور التي ترهقك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: تركز اهتمامك على الأمور المنزلية والعائلية، لذا من الأفضل تأجيل أي صفقة أو تغيير للمسكن حتى منتصف هذا الأسبوع.

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مهنياً: لا تضيع الكثير من الوقت برفقك أصدقائك، و حاول توخي الحذر في التعامل معهم فالبعض منهم لا يتمنون لك الخير.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: يمكنك قضاء وقت مختلف من خلال تناول العشاء في أحد المطاعم الجديدة مع شريكك.

مهنياً: هذا الأسبوع فرصة لك لإعادة التفكير بصورة إيجابية فيما يخص مستقبلك المهني.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: يشعر شريكك بالكآبة وعدم القدرة على التواصل، فحاول إخراجه من حالة الحزن المسيطرة عليه.

مهنياً: قد يكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاستثمار أموالك في مشروع جديد مع أحد أصدقائك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: تشعر بالتفاؤل والارتياح مع شريك حياتك في هذه الفترة، لذا احذر الحسد.

مهنياً: تنشغل في كثير من المشاريع التي تبقيك مشغولا للغاية طوال الأسبوع.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تمر بأوقات رومانسية، وقد يحدث بعض التطورات الإيجابية في العلاقة مع شريكك.

مهنياً: أسبوع ملئ بالشائعات السلبية، فلا تلتفت لهم وثق في قدراتك جيدا.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: تشعر ببعض القلق من أمرا ما بشأن شريكك، لكن لا تستسلم لأفكارك السلبية.

مهنياً: حاول أن تتفائل وتنظر للمستقبل بطاقة إيجابية لكي تحقق أحلامك.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: هذا الأسبوع، يجب أن تركز كثيرا في أمور منزلك وشريكك، فهم يحتاجونك للغاية.

مهنياً: تحسن واضح على الصعيد المهني ومكافأة مالية في الطريق اليك.