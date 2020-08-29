6 علامات صامتة تكشف إصابة جسمك بالالتهابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: عندما يتعرض أي عضو من أعضاء الجسم للالتهاب فيكون للجهاز المناعي رد فعل تجاه الالتهاب، من خلال التعرض لارتفاع درجة الحرارة والتورم والألم والاحمرار وصعوبة تحريك العضلات. ولكن هناك علامات صامتة أخرى تنذر بوجود التهاب. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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