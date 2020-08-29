"ويزو" في العوامة على الشاطئ.. "شكرا يا بحر"

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها من على البحر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "ويزو" في الصور تجلس في "عوامة" على شاطىء البحر، وعلقت: "شكرا يا بحر أنت الوحيد اللي شيلتني وكمان بعوامتي، أينعم على الشط بس اسمك شيلتني أنت اللي يتقالك أسد يالا في إيه بصوت علي ربيع".

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وانهالت تعليقات متابعيها على المنشور أبرزها: "منورة الدنيا يا فنانة، لو البحر مشلكيش نشيلك احنا فوق راسنا، أنتي جميلة وخفة قلبك تتشال على أي قلب".

كانت آخر أعمال الفنانة "ويزو" مشاركتها في مسلسل "رجالة البيت" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.