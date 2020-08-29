الامارات | الأردن: توقيف عريسين ووالديهما بعد إقامتهما حفلين حضرهما المئات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: توقيف عريسين ووالديهما بعد إقامتهما حفلين حضرهما المئات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف محافظ إربد رضوان العتوم، عريسين ووالديهما إداريا، بعد إقامتهما حفلين حضرهما المئات من الأشخاص في إحدى قرى المحافظة شمال الأردن.

واكد المحافظ ان منظمي الاحتفالين خالفا أمر الدفاع القاضي بعدم اقامة تجمعات تزيد عن 20 شخصا، حيث تطبق المملكة حالة الطوارىء وقوانين الدفاع ضمن إجراءاتها للحد من وباء كوفيد-19.

وشدد على انه “لا تهاون في تطبيق اوامر الدفاع حفاظا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد الحالات المسجلة بفيروس كورونا”.

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