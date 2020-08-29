ورد ملون وبكيني.. موضة مايوهات الرجال في 2020

للرجال فقط

لا يقتصر اختيار المايوهات بأشكاله وألوانه المتعددة على الجنس الناعم فقط، فهناك شريحة كبيرة من الرجال تفضل اختيار المايوهات المختلفة، ومتابعة أحدث صيحاتها.

وخلال الأيام الأخيرة، سُلط الضوء على موضة مايوهات الرجال المختلفة والمتنوعة بين النقوشات غير تقليدية، والموديلات المثيرة للجدل.

ويرصد "هُن" موضة مايوهات الرجال في 2020

المايوه البكيني

يعد أحدث صيحات مايوهات الرجال، بعد أعوام عديدة من الاعتماد على نمط وموديل "الشورت القصير".

وطرح مؤخرًا، مصممين من كندا، تحديدًا بـ"تورنتو"، يدعيان، تشاد ساسكو وتايلور فيلد، خط جديد لمايوهات الرجالي، والتي جاءت تشبه مايوهات الجنس الناعم الـ"وان بيس".

ويغطي المايوه منطقة الصدر، كالبكيني المُخصص للسيدات، كما جاء بموديل الـ"وان شولدر" مع الألوان الزاهية.

وبدأ بالفعل مالكو التصميم، بحسب موقع "cbsaustin" الترويج لتصميماتهم الجديدة، والفريدة، على موقع شركة Brokinins العالمية، حيث تُعرض القطعة بسعر 40 دولار، بما يعادل 635 جنيه.

مايوهات بورد وملونة

على الرغم من اتجاه بعض المصممين لابتكار موديلات جديدة، إلا أنه لازال موديل الشورت القصير متربعًا على عرش اختيارات الرجال.

إلا أن نقشاته هي التي اختلفت وتنوعت بين الفلوري، وطبعات الحيوانات مثل الزيبرا، وغيرها بحسب مجلتي GQ وVogue المتخصصتين في الموضة والأزياء.

ألوان الصيف

تعد الألوان مثل الأصفر، والأزرق الزهري والبينك والبرتقالي السادة جميعها ألوان موضة، حتى في المايوهات السادة.

الفلوري

يعتقد البعض أنها خاصة بالفتيات فقط، ولكن هناك باترن تلائم الرجال كذلك، والورود على المايوهات موضة هذا الصيف بقوة.

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المشجر

بدرجات البني والأخضر، أيضا يعتبر المايو الرجالي المشجر القصير هو موضة 2020.

السادة

لا تزال المايوهات السادة الكلاسيكية السوداء، والكحلي والخالية من النقشات الجديدة سارية لهذا الصيف.

نصائح عند اختيار مايوه الرجال

ويقدم "هُن" للرجال نصائح عند اختيار المايوه المناسب، وفقًا لموقع men health.

الطول

شكل مايوه السباحة مهم، لكن الطول هو الأهم.

بالنسبة لمعظم الرجال، يجب أن تصل ملابس السباحة لحوالي بوصتين فوق ركبتك.

هذا هو الطول الأكثر جاذبية الذي يمكن أن يرتديه الرجل، ولن يشعر الرجال الأقصر بفارق كبير مع تغطية معظم أرجلهم، ولن يشعر الرجال الأطول قامة بأنهم يرتدون سراويل قصيرة.

الوسط

إذا لم تحقق أهداف جسمك المثالي للساحل أو كنت تتوقع أن يتغير جسمك قليلًا، فإن أحزمة الخصر المربوطة وأحزمة الخصر المرنة هي المفضلة لديك.

أفضل حزام خصر للمايوه هو القابل للتعديل، وهو ذلك الذي يوضع بشكل مسطح لتجنب زيادة حجم المايو.

تأكد من أنه ليس ضيقًا جدًا مع القدرة على إلغاء الرباط بسهولة.

الستايل

اختر اللون والستايل اللذين يظلان متلائمين مع ستايلك على مدار السنة.

تتمتع ملابس السباحة ذات اللون الموحد مثل اللون الأزرق الداكن أو المحايد بأكبر قدر من الإمكانات، للاقتران مع أي قميص بأزرار من الكتان أو تي شيرت أو قميص بولو.