جددي في أطباق الفطور أو العشاء، وحضري على مائدة طعامك البيض بالمشروم بخطوات بسيطة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات

4 بيضات

مشروم

زيتون أسود

بصل

ملح

فلفل أسود

Advertisements

زيت

جنبة موتزاريلا

ملعقتين دقيق

فلفل أخضر

طريقة عمل البيض بالمشروم

شوي البصل في الزيت مع الفلفل والمشروم، على نار هادئة.

اخفقي البيض مع الملح والفلفل والدقيق، ثم ضيفي على الخليط السابق على النار حتى ينضج.

قدمي الطعام عقب نضجه في صحن التقديم، وضيفي له الجبن الموتزاريلا والزيتون على الوجه.