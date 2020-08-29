جددي في أطباق الفطور أو العشاء، وحضري على مائدة طعامك البيض بالمشروم بخطوات بسيطة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
المكونات
4 بيضات
مشروم
زيتون أسود
بصل
ملح
فلفل أسود
زيت
جنبة موتزاريلا
ملعقتين دقيق
فلفل أخضر
طريقة عمل البيض بالمشروم
شوي البصل في الزيت مع الفلفل والمشروم، على نار هادئة.
اخفقي البيض مع الملح والفلفل والدقيق، ثم ضيفي على الخليط السابق على النار حتى ينضج.
قدمي الطعام عقب نضجه في صحن التقديم، وضيفي له الجبن الموتزاريلا والزيتون على الوجه.
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