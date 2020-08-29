علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صورة تجمع بين صورتين، إحداهم لها والأخرى لحصان.
وعلقت "سمية" على الصورة التي أرسلها لها أحد متابعيها، إذ شبهها بالحصان، قائلة: "شكرًا أحلى فانز على التشبيه الرائع والصورة الجميلة".
وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصورة: "أنتي أصيلة أحسن من أي خيول عربية.. أنتي أصيلة وقوية بشخصيتك"، "ليه مش باين عليكي سن"، "صباح الورد سومة الغزالة".
ويذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان ظهورها في كليب "عربيّة أنا"، وهو من إخراج رندلي قديح.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب ترد على تشبيهها بالحصان.. ومتابعين: "أصيلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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