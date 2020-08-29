هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لتر من المشروبات الغازية في اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعد المشروبات الغازية أو الصودا، من أكثر المشروبات التجارية استهلاكا التي يتناولها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، ولكنها تتسبب في إلحاق الضرر بجسم الإنسان.

وفيما يلي آثار تناول لتر من الصودا الغازية في اليوم على جسمك، وفق ما أورد موقعا "globelifeinsurance" و"healthline".

1- السمنة:

الاستهلاك الزائد للمشروبات الغازية لا يمد الجسم فقط بكميات عالية من السعرات الحرارية، وإنما يعمل على تحفيز الشهية، بالإضافة إلى أن زيادة تناول السكريات الموجودة في المشروبات الغازية ترفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع ومؤقت، ما يحفز الشعور بالجوع، وبالتالي زيادة الوزن، والاصابة بالسمنة.

2- نقص الفيتامينات:

الدراسات المعملية أظهرت أن المشروبات الغازية تحتوي على حمض الفوسفوريك، الذي يمكن أن يستنفد الكالسيوم من جسم الإنسان.

ومن المعروف أيضا أن الصودا تؤثر على امتصاص فيتامين د، وبالتالي تؤدي إلى ضعف العظام وهشاشة العظام، وكذلك ارتفاع ضغط الدم، لذا عندما يتم استبدال الحليب بالمشروبات الغازية، يمكن أن تكون النتيجة ضارة بالنمو، ويمكن أن يجرد العظام من الكالسيوم اللازم للمساعدة في جعلها قوية لتجنب الكسور.

3- الكبد الدهني:

المشروبات السكرية هي الطريقة الأسهل والأكثر شيوعا لاستهلاك كميات كبيرة من الفركتوز، لذا عندما تستهلك الكثير، يصبح الكبد مثقلا ويحول الفركتوز إلى دهون، ويتم شحن بعض الدهون على شكل دهون ثلاثية الجليسريدات في الدم، بينما يبقى جزء منها في الكبد وبمرور الوقت قد يساهم تناول الكميات الزائدة من المشروبات الغازية في الإصابة بمرض الكبد الدهني.

4- تسوس الأسنان:

لا يتسبب شرب الصودا على أساس منتظم في تسوس الأسنان من محتوى السكر العالي وشراب الفركتوز فحسب، بل يمكن أن تسبب الصودا أيضا تآكل المينا، وتظهر الأبحاث أنه عند تناول الصودا أن السكريات تتفاعل مع البكتيريا في فمك وتشكل حامضا، ثم يهاجم الحمض أسنانك مسببة التآكل.

5- الأمراض المزمنة:

تناول عبوة واحدة من الصودا لم يرتبط فقط بالسمنة، ولكن أيضا بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وضعف مستويات السكر، وزيادة حجم الخصر، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

Advertisements

6- إدمان الكافيين:

تحتوي المشروبات الغازية على مادة الكافيين وأظهرت الدراسات أن الكافيين يسبب الإدمان، ويتراوح مستوى الكافيين الموجود في المشروبات الغازية من 40 إلى 50 مجم لكل عبوة.

لذا فإن الاستهلاك المفرط للصودا الغازية، يؤدي إلى إدمان الكافيين، بالإضافة إلى أنه يساهم في العديد من الآثار الجانبية السلبية بما في ذلك تكوين حصوات الكلى عند الأطفال، والنوم المضطرب والتبول اللاإرادي والقلق، وتشمل أعراض الانسحاب لدى البالغين والأطفال، الصداع والإرهاق والمزاج المكتئب.

7- السرطان:

يمكن العثور على مادة البنزين في المشروبات الغازية، وهي مادة كيميائية معروفة بأنها تسبب السرطان، ويتكون البنزين عندما يتلامس حمض البنزويك مع حمض الأسكوربيك ومعادن مثل الحديد أو النحاس، ويمكن أن يسبب بعد ذلك تفاعلا كيميائيا لتكوين مادة البنزين الكيميائية المسببة للسرطان.

وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء تعتقد أن مستويات البنزين الموجودة في الصودا قد تم اختبارها ويجب ألا تكون سببا للقلق، ولكن في نفس الوقت لا تهتم العديد من الشركات لمراقبة مستويات مادة البنزين، لذلك، تشير معظم التوصيات الصارمة إلى أنه لا يجب تناول أكثر من عبوة صودا واحدة في الأسبوع.

8- كسور العظام:

ارتبط استهلاك المشروبات الغازية بانخفاض كثافة المعادن في العظام وزيادة كسور العظام لدى كل من الأطفال والبالغين، بالإضافة إلى هشاشة العظام ونقص الكالسيوم في الدم، نتيجة محتواها العالي من الكافيين.

9- الإصابة بالخرف:

تظهر الأبحاث أن أي زيادة تدريجية في نسبة السكر في الدم ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الإصابة بالخرف، بمعنى آخر، كلما ارتفع مستوى السكر في الدم، زاد خطر إصابتك بالخرف، ونظرا لأن المشروبات المحلاة بالسكر تؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، فمن المنطقي أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

10- الإصابة بالنقرس:

النقرس هو حالة طبية تتميز بالتهاب وألم في المفاصل، وخاصة أصابع القدم الكبيرة، ويحدث النقرس عادة عندما تتبلور مستويات عالية من حمض البوليك في الدم، ويعتبر الفركتوز هو الكربوهيدرات الرئيسي المعروف بزيادة مستويات حمض اليوريك، وبالتالي، وجدت العديد من الدراسات روابط قوية بين المشروبات المحلاة بالسكر والنقرس، وعلاوة على ذلك، تربط الدراسات الصودا السكرية بزيادة خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 75٪ لدى النساء وتقريبا بنسبة 50٪ عند الرجال.

11- الإصابة بمرض السكري من النوع 2:

يعد مرض السكري من النوع 2 مرضا شائعا يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين أو نقصه، ونظرا لأن تناول الفركتوز المفرط قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، فمن غير المستغرب أن تربط العديد من الدراسات بين استهلاك الصودا ومرض السكري من النوع 2.