10 حيل لتكبير العينين ... الخطوة الثالثة هي الأهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إذا كنتِ من ذوات العينين الصغيرتين وترغبين بتوسيعهما، يمكنكِ فعل ذلك بقليل من حيل المكياج لتكبير العينين، كل ما عليكِ فعله هو اتباع الخطوات التالية لتكبير العينين بالمكياج



الحيلة الأولى: اخفي الهالات السوداء بكونسيلر أفتح من لون بشرتكِ

تكبير العينين بالمكياج

من المعروف أنّ الألوان الغامقة تأكل من المساحة حيث تحل، لذلك على سبيل المثال تعمد بعذ النساء إلى ارتداء الأسود لإخفاء الوزن الزائد والعكس صحيح، هذه القاعدة تسير على المكياج أيضاً لذا فإنّ أي لون داكن حول العين سيجعلها تبدو أصغر لذلك قومي بإستخدام الكونسيلر المضيء لإخفاء الهالات السوداء بدرجة أفتح قليلاً من لون بشرتك.



الحيلة الثانية: إستخدمي الأبيض في الزوايا الداخلية للعين

تكبير العينين بالمكياج



واحدة من أساسيات توسيع العين بالمكياج هو إستخدام اللون الأبيض في الزوايا الداخلية للعين، أما الألوان الداكنة فإجعليها بالمناطق المجعدة أعلى العين.



الحيلة الثالثة: طي الرموش إلى الأعلى وتكثيفها بالماسكرا

تكبير العينين بالمكياج



إهتمي جيداً بتكثيف رموشك، فهذه الخطوة هامة للحصول على عينين أوسع .. لأن طيها لأعلى يزيد من مساحة العين، إستخدمي الآلة المخصصة لطي الرموش وعند الحصول على الطلة المطلوبة إذهبي للخطوة التالية.

الحيلة الرابعة: طبقي الماسكرا على الرموش السفلية

تكبير العينين بالمكياج

لا تهملي وضع الماسكرا على الرموش السفلية، فهي لا تقل أهمية عن الرموش العلوية، ولكن تكون كثافتها أقل قليلاً، ومن الأفضل استخدام الماسكرا ذات اللون البني الداكن بدلا من الماسكرا السوداء.



الحيلة الخامسة: طبّقي الأيلاينر الداكن

تكبير العينين بالمكياج

كلما كان محدد العين داكناً كلما برزت الرموش، وهي خطوة هامة تساعد في إظهار العين أكثر وسعاً، لابد ألا يكون هناك لون يفصل بين الماسكرا والأيلاينر الداكن.

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الحيلة السادسة: لا تهملي المحدد أسفل العين أيضاً

تكبير العينين بالمكياج

سواء إستخدمتي الآيلاينر السائل أو القلم أوي أي نوع فلابد أن تطبقيه أسفل العين أيضاً، فمن المهم وجود خط بسيط أسفل العين يمكن تمديده بأداة القطن الخاصة بالأذن.

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الحيلة السابعة: طبقي الظل بالطريقة المثالية لزيادة وسع العين

تكبير العينين بالمكياج



وهي وضع الظل الأغمق على منطقة عظمة العين وفي الزوايا الخارجية وحتى تصلين لأفتح درجة الزوايا الداخلية.





الحيلة الثامنة: اختاري الألوان الصحيحة

تكبير العينين بالمكياج

الألوان الفاتحة في النصف الداخلي ستكون مثالية لعيون أوسع، وكذلك اللون الفضي في الزاوية الخارجية الداكنة هو الأفضل .. إستخدمي في النصف الداخلي درجة السيمون .. اللافندر أو الأزرق الفاتح.



الحيلة التاسعة: أضيفي لمسة براقة لعينيكِ

تكبير العينين بالمكياج



اللمسة البراقة ستعطي عينيكِ وسعاً وتبدو متلألأة لذلك لابد من إضافتها بشكل يضيف لسحر مكياجك، وخاصة عند إختيار المكياج السموكي ستكوني رائعة.



الحيلة العاشرة: حددي حاجبيكِ ببساطة ولا تجعليها سميكة

تكبير العينين بالمكياج

إذا كنتِ تفضلين الحواجب الرفيعة فستحبين هذه الخطوة كثيراً، حيث أن الحواجب السميكة ستجعل عينيكِ تبدو أصغر والعكس صحيح، لذلك لا يفضل أن تحددي حاجبيكِ بشكل سميك إذا أردت الحصول على عيون واسعة.

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