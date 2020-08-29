حيل المكياج الصيفي بالكمامة مع خبيرة المكياج هالة عجم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - أصبحت الكمامة جزءًا يوميًا من حياة كل منا خلال تعاملاتنا، حتى باتت تغطي نصف الوجه تقريبًا، وكي يدوم المكياج أكثر، ولتعرفي ما يليق بكِ من ألوان صيف 2020؛ كانت معنا خبيرة التجميل العربية هالة عجم، التي أطلعتنا على كل التفاصيل بالصوت والصورة.



مكياج سنة 2020؟

مكياج هذا العام يختلف عمّا سبقه، حيث شهدنا في الفترات الماضية الكونتورينغ هايلايت، فيما نشهد في الوقت الحالي البرونز والبلاش القوي، وأنصح بوضع كونسيلير قريب جدًا للون البشرة؛ منعًا لأي اختلاف باللون.



قد يختلف هذ الصيف أيضًا بوضع الكمامة، برأيك أي مكياج يليق بها؟

العين والبشرة، بلا شك، تأخذان رهجة كبيرة بوضع الكمامة، يمكن استعمال المكياج الغلوسي والميتاليك.

مكياج سنة 2020



هل هناك حيل؛ لكي يبقى المكياج تحت الكمامة؟

الطريقة التي تضعين فيها الفوندايشن هي الأساس، ويجب أن تكون الطبقة خفيفة وغير كثيفة، وأنصح باستعمال الفرشاة لا اليد.



هل توافقين على اتباع موضة المكياج، أم ما يناسب لون البشرة؟

يجب الدمج بين الاثنين بطريقة تناسبنا، وبالتالي لا أنصح باتباع ما نشاهده بالحرف الواحد، ولكن يمكن الاستعانة بالألوان، ومعرفة ما هو على الموضة منها.



بعض الفتيات يحاولن تقليد ما يشاهدنه على مواقع التواصل، برأيك هل هذه طريقة فعالة لاتباع الموضة؟

ما نشاهده على بعض الصفحات مميز وجميل، ولكن يجب مراعاة أن هذه الصور هي للعرض، لا يجب تطبيقها في مناسباتنا؛ كي لا نكون متصنعين أو لا نليق بالمكان الذي نتواجد فيه. على المرأة أن تكون قريبة لنفسها وحقيقتها.

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أنتِ من عشاق المكياج الطبيعي، هل هناك من حيل؟

كل شيء يُمكن تطبيقه في المنزل، ولكن يجب أن يكون كما تحدثنا؛ خفيفًا لا كثيفًا، ويمكن الدمج بالألوان حسب لون البشرة.

مكياج مع كمامة



ما هي ألوان موضة 2020؟

موضة كل عام، يمكن الاستعانة بألوان الثمانينيات والتسعينيات، ولكن مع إدخال بعض التفاصيل التي تجعلها على الموضة (مودرن)؛ حتى لا نظهر بحلّة قديمة.



ماذا عن شخصيتك في وضع ألوان المكياج؟

للشخصية دور مهم في وضع المكياج واختيار ألوانه، كل منا مثلًا يمكن أن تضع المكياج الأزرق، ولكن ليس كل منا يليق بها هذا اللون. ضعي المكياج الذي تحبينه ويعطيكِ الثقة.



البعض قد لا يعرفن أو لا يثقن بالألون ما إن كانت تناسبهن أم لا، ما الحل؟

أنصحهن بالألوان النيوترال الطبيعية والترابية التي تليق بهن.

حيل المكياج الصيفي بالكمامة



نصيحة أخيرة؟

حبّي نفسك، كوني متفردة وحرة، أبرزي جمالك أينما كنتِ، وبالتأكيد ستكونين جميلة كيفما ظهرتِ.



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