طريقة صبغ أطراف الشعر وخطوات للعناية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تختلف وتتنوع تقنيات تلوين أطراف الشعر لتلبي كافّة الأذواق وتليق بالمرأة بغض النظر عن لون شعرها الأساسي أو نوعه، ومن أكثر تقنيات تلوين الشعر رواجاً في الآونة الأخيرة هو اللون الأزرق، كونه لا يغيب أبداً عن صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يُعد بمزيجه ما بين الكلاسيكية والأناقة من جهة والعصرية والجرأة من جهة أخرى حليفك لإطلالة جريئة تجعلك محطّ أنظار الجميع، فهو من الدرجات المثالية الذي يتناسب مع العديد من النساء صاحبات البشرة البيضاء والسمراء والشقراء على حدٍّ سواء، وهو لون مشرق وفخم ومميّز، يُضفي تجدداً على مَظهَرك ويُعطيه شعوراً بالحيوية.

فيما يأتي، طريقة صبغ أطراف الشعر باللون الأزرق بخطوات متسلسلة:



طريقة صبغ أطراف الشعر أزرق بالخطوات

طريقة صبغ أطراف الشعر باللون الأزرق لإطلالة جريئة

إليك، طريقة صبغ أطراف الشعر أزرق سهلة وبسيطة:



المواد التي تحتاجين إليها للشعر:

ثوب للصبغة.

فرشاة للصبغة.

قبعة بلاستيكية.

بودرة سحب لون الشعر لونها أبيض.

هيدروكسيد عيار 40%.

مشط تقسيم الشعر.

ملاقط شعر.

صبغة الشعر باللون الازرق.

هيدروكسيد عيار 20.

السائل المثبت للون.

قفازات .

خطوات صبغ أطراف الشعر أزرف



طريقة التطبيق:

نلبس الثوب الواقي قبل البدء بعملية الصبغة.

نقسم الشعر الى قسمين متساويين بواسطة ملاقط الشعر ومشط التقسيم، وفي هذه المرحلة يجب مراعاة التساوي في قسم الشعر حتى نضمن توزيعاً جيداً للصبغة.

نرتدي القفازات الواقية ومن ثم نحضر الجونة البلاستيكية ونضع فيها ملعقتين من بودرة سحب لون الشعر البيضاء، مع أربع ملاعق من الهيدروكسيد عيار 40%، ونخلطهما جيداً حتى نحصل على سائل كثيف نوعاً ما.

نحدد الإرتفاع الذي نريده في صبغ الأطراف ونبدأ بتقسيم الأطراف الى خصل بحجم سنتيمترين، ومن ثم نبدأ بتوزيع مادة سحب اللون على المنطقة المحددة للسحب.

ننتظر مدة خمس عشرة دقيقة لسحب لون أطراف الشعر تماماً وحتى نحصل على لون أصفر نقي.

نغسل أطراف الشعر جيداً من مادة سحب اللون، ننتظرها حتى تجف تماماً.

نغسل الجونة البلاستيكية من مادة سحب اللون جيداً، نجفّفها ونخلط بها عبوة من صبغة الشعر باللون الازرق مع هيدروكسيد عيار 20، ونوزّعها على أطراف الشعر التي تم سحب لونها سابقاً.

ننتظر على الصبغة مدة خمس عشرة دقيقة، ثمّ نغسلها جيداً ونضع السائل المثبّت للون لمدّة خمس دقائق نفرك فيها أطراف الشعر جيداً ومن ثم نغسل الشعر بالبلسم.

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أقنعة من الزيوت الطبيعية للعناية يالشعر المصبوغ:

أقنعة للعناية بالشعر المصبوغ

تحتوي الصبغات الصناعية على مواد كيميائية قد تسبب جفاف الشعر، أو تقصّفه، أو فقدانه لحيويّته لذا يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية خاصّة ومن الضروري إستخدام الزيوت الطبيعية للشعر المصبوغ لحمايته من التلف، ومن أفضل الزيوت زيت جوز الهند، زيت الصبار وزيت الأرجان، وتوضع هذه الزيوت على الشعر الرطب أو الجاف.

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زيت الصبار

يحمي زيت الصبار الشعر من الجفاف، ويجعل ملمسه ناعماً ويحميه من الخشونة، كما أنه يعيد إصلاحه من التلف.

طريقة الإستخدام:

ندهُن الشعر بزيت الصبار، ونتركه لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ثم نغسله بالماء، خلطة.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند للعناية بالشعر المصبوغ

يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية، حيث يتم إستخراجه من لبّ جوز الهند، ويستخدم للجلد وللشعر وخاصة الشعر المصبوغ، لأنه يحفظ لونه لأطول فترة ممكنة، وليس كغيره من الزيوت التي تغيّر لون الشعر بعد الصبغة.

طريقة الإستخدام:

نخلط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مع ملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي خلطاً جيداً، ثم ندهن بها الشعر بالكامل، ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيكيّ، ونتركه لمدة ستين دقيقة، وبعد ذلك نغسله بالشامبو المخفّف بالماء، ومن ثم ندهن الشعر بحمام الكريم المغذّي ثم نغسل الشعر مجدداً، وندهنه بكمية قليلة من زيت جوز الهند، ونكرر العملية مرةً كلّ ثلاثة أيام.

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زيت الأرجان

زيت الأرجان للعناية بالشعر المصبوغ

يُعرف زيت الأرجان بأنه واحد من أفضل الزيوت للعناية بالشعر المصبوغ، وزيادة نعومته، كما يحتوي على فيتامين E، ويمكن إستخدامه كبلسم للشعر بعد الإستحمام.

طريقة الإستخدام:

تُسخن كميةٌ مناسبةٍ من زيت الأركان لعدة ثوانٍ ثمَّ يُدهن على الشعر ويُترك مدّة ثلاثينَ دقيقةٍ، أو يُدهن الشعر ببضعِ قطراتٍ من زيت الأركان على الشعر المبلل مرتين في الأسبوع.

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