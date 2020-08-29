الثوم... الحل المثالي لتقوية وتطويل الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعاني كثيرات من النساء من الأظافر الضعيفة والهشة، والتي تكون عرضة بشكل دائم للتقشر والتكسر. لكن أياً تكن أسباب هذه المشكلة، لا بد من الاهتمام الجاد بالأظافر لتستعيد تألقها وتنمو بشكل سليم من دون تقصف أو تكسر، مما يحمسك بشكل دائم لتطبيق طلاء الأظافر عليها بمختلف ألوانه، لا سيما أن الأظافر الجميلة هي إحدى العوامل التي تعزز من أنوثة المرأة وتلفت الانتباه إليها. ومن بين الحلول الطبيعية التي تمتلك قدرة كبيرة على تعزيز صحة الأظافر، هو الثوم. إليك التفاصيل في هذا المقال.



فوائد الثوم للأظافر

فوائد الثوم للأظافر



يحتوي الثوم على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمكونات الضرورية التي تمد الأظافر بالتغذية اللازمة، مما يجعله مكوناً طبيعياً مثالياً لمعالجة مختلف المشاكل التي تعاني منها أظافرك. فهو يعمل بشكل خاص على تحفيز نمو الأظافر والحد من تكسرها وتشققها وتقشرها، إضافة الى أنه يقويها وبمنحها مظهراً متألقاً وجذاباً. إضافة الى ذلك، يعد الثوم مطهراً طبيعياً قوياً، مما يجعله علاجاً فاعلاً للفطريات والبكتيريا التي تصاب بها الأظافر، والتي تكون في العادة غير مرئية، وهي تؤدي دوراً كبيراً في جعل الأظافر ضعيفة وهشة. وبما أنه يحتوي بشكل خاص على مادة السيلينيوم، يعد الثوم إحدى اللبنات الأساسية للحصول على أظافر أطول وأقوى.

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كيفية استخدام الثوم في علاج الأظافر الهشة

علاج الأظافر الهشة



إن إحدى الطرق السهلة لاستخدام الثوم في علاج الأظافر الضعيفة والهشة، هي إضافة القليل من الثوم الطازج المفروم الى زجاجة طلاء الأظافر الشفاف، وتركها جانباً لمدة أسبوع. بعدها، قومي بوضع طبقة أو طبقتين من مزيج الثوم والمناكير الشفاف على أظافرك، واتركيها الى أن تجف، علماً أن رائحة الثوم ستختفي بعد عشر دقائق من وضع هذا المزيج على أظافرك. كرري هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع.



طريقة أخرى لاستخدام الثوم على الأظافر

استخدام الثوم على الأظافر



قومي بتقشير فص من الثوم وقطعيه الى جزأين، من ثم افركي أظافرك بواسطة أحد الجزأين، للسماح للأظافر بامتصاص عصارة الثوم. اتركي أظافرك لمدة ساعة من الوقت، بعدها اغسليها بالماء والصابون واعملي على ترطيب يديك بالكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك.

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