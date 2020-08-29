أجمل عطور المناسبات... خيارات رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - لا شك أن المرأة تسعى دائماً الى إطلالة فريدة ومميزة، لا سيما خلال المناسبات بأنواعها المختلفة، حيث تكون في دائرة الضوء بشكل أكبر مقارنة بالأيام العادية. لذلك، اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة من أجمال عطور المناسبات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Joe Malone Orange Biters Cologne

Joe Malone Orange Biters Cologne



يمثل هذا العطر كوكتيلاً لذيذاً مليئاً بالمرح والحيوية، وهو خيار مثالي لمحبات العطور التي ترتكز على رائحة الحمضيات الغنية. إنه عطر مثالي للمناسبات، كونه يتميز برائحته القوية والغنية، التي تعزز من حضورك وثقتك بنفسك، فهو يمزج بين نغمات البرتقال الحلو والأفندي الناضج وخشب الصندل الغني.

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Viktor&Rolf Limited Edition Flowerbomb



يشتمل هذا العطر من علامة Viktor & Rolf، على مجموعة نغمات تتميز برائحتها القوية والمؤثرة، في مقدمها: الشاي والبرغموت والفريزيا، مما يجعله أحد أفضل العطور للمناسبات. كما سيعزز هذا العطر من تأثيرك لدى الآخرين ويمنح شخصيتك القوة والتميز.



Atkinsons Platinum Blend

Atkinsons Platinum Blend



إنه عطر خشبي، حار، وحيوي في الوقت نفسه، فهو يمزج بين روائح الأخشاب والمسك والعود والفلفل الحار، إضافة الى الياسمين الطازج وفول التونكا. يناسب هذا العطر المفضل لدى الأميرات والملكات، أجواء المناسبات الكبرى، فرائحته الفخمة ستلفت الأنظار إليك وتضفي على إطلالتك الأناقة والجاذبية.



Laura Mercier Ambre Vanillé

Laura Mercier Ambre Vanillé



إنه أحد إصدارات العطور المميزة، فلا تترددي في تجربته، لا سيما خلال المناسبات، فرائحته الحلوة التي تمزج بين النغمات الوردية والفانيليا اليوسفي والأوركيد واللوز وجوز الهند، مع لمسة من خشب الصندل، تمنح المرأة رائحة شرقية وحضوراً آسراً.

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Coco Mademoiselle Twist and Spray

Coco Mademoiselle Twist and Spray



إنه عطر كلاسيكي خالد من علامة شانيل، شرقي وشبابي في آن، وهو مخصص للحمل في حقيبة اليد، ومرفق بعبوتين بديلتين، ومثالي للمناسبات. Coco Mademoiselle Twist and Spray هو عطر شرقي – زهري، يرتكز بشكل أساسي على الباتشولي والورد والفانيليا والمسك الأبيض...



Botanical Essence No.15 Eau de Parfum

Botanical Essence No.15 Eau de Parfum



يشتمل هذا العطر المنعش والدافئ في آن، على مجموعة مؤلفة من 15 نوعاً من أثمن النباتات في العالم، ممزوجةً مع الفلفل الوردي والقرفة والورد الدمشقي وخشب الصندل. إنه عطر غني ومميز تدوم رائحته طويلاً لتجعلك تضجين جمالاً وأنوثةً في المناسبات كافة.



Aventus eau de parfum

Aventus eau de parfum



هذا العطر المميز هو عبارة عن باقة من الورود الخالصة الموضوعة في زجاجة بيضاء عصرية مذهبة فاخرة. وهو يمزج بين نغمات البرغموت والتفاح الأخضر والورود، وهي نغمات ثرية وحسية تضفي على إطلالتك في المناسبات الكثير من الروعة والجاذبية.



Muddled Plum Eau de Toilette

Muddled Plum Eau de Toilette



إنه عطر مستوحى من الاحتفالات والمناسبات المميزة، فهو يمزج بين النغمات الترابية والخشبية التي تتميز برائحتها الخلابة التي تمنح المرأة عبقاً آسراً يميز حضورها وشخصيتها بين المحيطين بها. فلا تترددي في تجربته.



My Insolence by Guerlain

My Insolence by Guerlain



تجعل نغمات اللوز والياسمين والتوت من هذا العطر مزيجاً كلاسيكياً، إلا أن قاعدته التي تتركز على الفواكه وحبوب التونكا والفانيليا والباتشولي تحوله الى عطر مثير ومغر، فيجعل رائحتك رائعة وتدوم طويلاً خلال المناسبات.

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