فساتين سهرة طويلة من وحي هبة طوجي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تفضِّل المغنية والممثلة والمخرجة اللبنانية هبة طوجي الاهتمام بمظهرها بشكل دائم، ولا سيّما في المناسبات الضخمة، ومن وحي خياراتها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، استوحينا لكِ منها عدة فساتين بموديلات أنيقة وطويلة تناسب المرأة العربية، فاستوحي منها -عزيزتي- خيارات تناسب شخصيتك.



فساتين اللون الأزرق لخيار مرح

الفساتين الزرقاء من هبة طوجي



اعتمدت هبة طوجي خيارات الفساتين الزرقاء في العديد من المناسبات، وفي أحدث إطلالاتها وأكثرها جمالًا؛ تأنقت بفستان أزرق ممزوج مع قماش بنفسجي اللون بطريقة أنثوية مميزة، ومصمم بقصة واسعة وحزام للخصر، وتزينت بمكياج ناعم وتسريحة الشعر المموج، وارتدت في إحدى حفلاتها فستانًا أزرق بقماش الساتان المصمم بالأسلوب البوهيمي، وأكملت جمال إطلالتها بعقد عريض فضي وتسريحة منسدلة للشعر، فيما ظهرت في أوبرا دبي بفستان سماوي طويل مصمم بفتحة جانبية ومزين بالرسومات الزرقاء وباللمعة في الجزء العلوي، وجمَّلت إطلالتها بحذاء وأقراط باللون الفضي وتسريحة منسدلة وناعمة للشعر.

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فساتين بألوان داكنة لإطلالة فاخرة

الفساتين بالألوان الداكنة



تُعتبر الفساتين المصمَّمة بالألوان الداكنة من أكثر الخيارات المفضَّلة لدى النساء؛ وذلك لما توفِّره من رقيٍّ وفخامة مميزة لمظهرك، بالإضافة إلى إخفاء عيوب الجسم وتفاصيله لذوات الجسم الممتلئ، أما عن هبة طوجي؛ فقد ظهرت بفستان أخضر مزين باللون الأزرق في الأسفل ومصمم بفتحة جانبية وحزام ناعم للخصر، واختارت فستانًا أسود بقَصَّة ضيقة مُلْتَفَّة مع تسريحة الشعر الويفي، ونسقت فستانًا باللون الأحمر البرغندي المصمم بقَصَّة محتشمة وناعمة في الخصر، وآخر باللون الزيتي الواسع المزين ببروش ذهبي في المنتصف بطريقة مميزة.

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فساتين بألوان فاتحة لمظهر مُشْرِق

فساتين بألوان فاتحة



تفضِّل الفتيات خيارات الفساتين الفاتحة التي تناسب كل المناسبات وتعطي الكثير من الأناقة والمظهر المشرق لهن، بالإضافة إلى إبراز تفاصيل الجسم الممشوق، وعن هبة طوجي؛ فقد تألقت بعدة خيارات يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا لإطلالاتك؛ كفستان برتقالي مزين بالخطوط الطولية باللونين الأبيض والأسود والبنفسجي، ومصمم بقَصَّة مميزة في منطقة الصدر، وأكملت هبة جمال هذه الإطلالة بتسريحة منسدلة للشعر وعدة أساور ذهبية؛ لمظهر عصري أنيق، وللخيار الثاني؛ أطلّت بفستان سكَّري مصمم بقصة ناعمة للخصر، وأكملته بمعطف طويل أسود؛ لإطلالة فاخرة، وفي الإطلالة الثالثة تجمّلت بفستان أحمر مصمم بقصة واسعة ومزين بقماش شفاف منقط باللمعة في الأكمام وفي منطقة البطن، وزيّنت هذه الإطلالة بتسريحة منسدلة للشعر ومكياج ناعم بتدرجات البني والزهري.

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