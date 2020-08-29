تذكري معنا إطلالات جيجي حديد قبل حملها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد فاجأت متابعينها بإطلالة مختلفة من نوعها، وهي بشهور حملها الأخيرة ببطن منتفخة، وأبهرت الجمهور ببساطتها ونعومتها، خاصًة أنها لم تظهر طوال الفترة الماضية عبر حسابها على انستجرام أثناء فترة الحمل.

وقد أرفقت جيجي مع صورها كلمات رائعة تشكر فيها متابعينها، بالإضافة إلى كلمة مميزة لطفلها المنتظر، إذا عبرت بجملة قصيرة تقول " ينمو كالملاك".



وبهذه المناسبة السعيدة، لم لا نسترجع أجمل وأجدد إطلالات جيجي حديد المختلفة، من حسابها على انستجرام، والتي أبهرت بها متابعينها كالعادة.



جيجي حديد ببدلة أنيقة مع تصميم الـ Over size

جيجي حديد ببدلة أنيقة مع تصميم الـ Over size





كونها عارضة أزياء، فيجعل جيجي حديد تعتمد كل الأساليب المختلفة بعالم الموضة، كالموديلات بالتصميم الـ Over Size، بألوان سماوية مع شنطة بيضاء ميني، ونظارات سوداء، واختارت رفع شعرها بالكامل للوراء، مع الفرق من المنتصف، حتى لا تبدو مبهرجة.

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الكاب الوردي من Moschino من جيجي حديد

الكاب الوردي من Moschino من جيجي حديد





أما هذا التصميم للكاب أو المعطف الوردي من موسكينو moschino، فقد عبرت جيجي عن مدى حبها لهذا اللوك، وبالفعل بدت غاية في الأناقة والعصرية بهذا التصميم، مع اللمسة المبهجة التي تناسب ملامح وجهها الطفولي.

ومع اللوك تم تنسيق حذاء فوشي بشرائط الستان، للمسة أكثر نعمة، مع شنطة البوكس الشهير من دار الأزياء ذاتها.

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جيجي حديد بمعطف طويل من Proenza Schouler

جيجي حديد بمعطف طويل من Proenza Schouler





من ناحية أخرى أحببنا أن نقدم لكِ هذا التصميم الكلاسيكي للمعطف الطويل، وهو من الموديلات التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، فالكثير من الصبايا يفضلن هذا الستايل الفخم من المعطف، خاصة مع لونه الأحمر الممتاز، بالإضافة إلى أن تلك الدرجة تناسب كل ألوان بشرة الصبايا الفاتحة والداكنة.

وتم تنسيق المعطف مع بوت الساق الجلد اللامع، وكلاتش نحاسي اللون، وعقد بسيط متماشي مع الكلاتش، لإطلالة أكثر جرأة.

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إطلالة محايدة باللون الأسود الكلاسيكي بأسلوب Isabel Marant

إطلالة محايدة باللون الأسود الكلاسيكي بأسلوب Isabel Marant





في المقابل اخترنا لكِ هذا اللوك المحايد مع بنطلون الـ Paper Bag، وبلوزة شتوية أنيقة مع تطريزات الشراشيب، من مجموعة إيزابيل مارنت، اختاريها باوقات ما بعد الظهر، أو سهرات المساء الكلاسيكية.



والآن بعد أن شاهدت إطلالات جيجي حديد قبل الحمل، هل تتوقعين أن يتغير أسلوبها في الأزياء بعد أن تٌرزق بمولودها الأول؟

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