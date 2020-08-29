الأحمر والبرتقالي موضة خريف وشتاء 2020/2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - على الرغم من أننا على مشارف انتهاء فصل الصيف بألوانه المبهجة؛ للدخول في فصل الخريف الذي عادة ما تكون ألوانه أكثر هدوءًا، فإننا لن نبتعد كثيرًا عن هذه الألوان، فقد برز اللون الأحمر بمشتقاته العديدة، إضافة إلى البرتقالي، في عروض أزياء خريف وشتاء 2020/2021.

وقد جمعنا لكِ الخليج 365 أجمل الصيحات بهذه الألوان من أهم دور الأزياء العالمية؛ كي تختاري وتستوحي منها ما يتناسب مع شخصيتك.



الأحمر الماندرين Mandarin

Preen by Thornton Bregazzi



وهو أكثر الألوان المفعمة بالطاقة والحيوية في الألوان الرائجة لخريف وشتاء 2020/2021، وقد برز في الكثير من عروض الأزياء، خاصة Burberry و Preen by Thornton Bregazzi.

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أحمر السامبا Samba

Michael Kors



على عكس الأحمر الماندرين، فإن لون السامبا هو أكثر هدوءًا، يتمتع بجاذبية كبيرة؛ نظرًا لدرجته القاتمة، وقد برز في العديد من عروض خريف وشتاء 2020/2021، خاصة في مجموعة Michael Kors .

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القرميدي Fired Brick

Marques’Almeida



يعتبر الأحمر القرميدي أكثر درجة قاتمة في تدرجاته، وهو يملك جاذبية خيالية، خاصة في الفصول الباردة، وقد برز في العديد من عروض خريف وشتاء 2020/2021، خاصة في مجموعة Salvatore Ferragamo ومجموعة Marques’Almeida .

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الحناء Burnt Henna



تتناسب هذه الدرجة من اللون الأحمر كثيرًا مع برودة فصل الخريف والشتاء، كما أنها مثالية مع قماش الجلد والمخمل، ما يجعلها الخيار الأفضل، وقد برزت كثيرًا في عروض خريف وشتاء 2020/2021، خاصة في مجموعة Longchamp ومجموعة Sportmax .

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البرتقالي المشرق Exuberance

Carolina Herrera



لا يخفى على أحد أن اللون البرتقالي هو اللون المفضل للطبيعة في فصل الخريف، والبرتقالي بهذه الدرجة يتناسب جدًا مع هذا الفصل؛ حيث يعطي إطلالة مشرقة ومليئة بالدفء والحيوية، وقد برز في العديد من عروض خريف وشتاء 2020/2021، خاصة في مجموعة Carolina Herrera ومجموعة Michael Kors .

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البرتقالي القاتم Amberglow

Carolina Herrera



وهو البرتقالي بنفحة اللون الأصفر، وكأنه الخريف بنفحة صيفية مشرقة، وقد برز في العديد من عروض خريف وشتاء 2020/2021، خاصة في مجموعة Carolina Herrera ومجموعة Issey Miyake .

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