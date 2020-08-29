موديلات فساتين بأكمام منفوخة آخر موضة خريف وشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تتجدد موضة فساتين بأكمام منفوخة ضمن صيحات الموضة لتتصدر المشهد وتختفي وتعود من جديد، الموضة التي تناقلها كبار المصممون من عصر النهضة وصولًا إلى الرواج الكبير في ثمانينات القرن الماضي، سجلت حضور لا يمكن تجاهله على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021.

"الخليج 365" تستعرض لكِ أجمل موديلات الفساتين بالأكمام المنفوخة لتطبعي اطلالتك بلمسة أنثوية فخمة في الخريف المقبل.

تابعي المزيد:موديلات فساتين بأكمام منفوخة موضة ربيع 2020





فساتين كم منفوخ مطبعة موضة الخريف

ANDREW GN



اطبعي اطلالتك الخريفية بلمسة حيوية من خلال إعتماد موضة الفساتين المغلفة بالطبعات، قدمت ماركة آندرو جن Andrew Gn فستان أخضر مميز بطباعته الملونة المتقاطعة منسق مع بوت أصفر، فيما تألقت عارضة ماركة توري بورش بفستان أبيض مصمم على طراز الجلباب مطبع بالورود الملونة، كما أعجبتنا فساتين زيمرمان Zimmermann متوسطة الطول.







فساتين أكمام منفوخة للسهرة آخر موضة

DRIES VAN NOTEN







احتوت مجموعات الأزياء الجاهزة على فساتين يمكن أن تتألقين بها في المساء والمناسبات، ظهرت عارضات درايس فان نوتن Dries Van Noten بفساتين مخمل أحادية اللون وتهادت عارضات Huishan Zhang بفساتين قصيرة بتنانير واسعة وتوب محبوك بالترتر، كما خطف أنظارنا الفستان الأسود مستقيم القصة بالأكتاف البارزة من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.

تابعي المزيد:الأكمام المنفوخة آخر صيحات موضة ربيع صيف 2020

Advertisements







فساتين بكم منفوخ قصيرة من الأمام

ADEAM



انتشرت موضة الفساتين القصيرة من الأمام High low dresses، قدمت ماركة Adeam فستان جلد مصمم بستايل المعطف ومزين بكشاكش عند الحافة، كما أحببنا الفستان الليلكي المصمم بتنورة مزينة بكسرات مع ياقة دائرية ذكرتنا بستايل الأميرات في العصور القديمة، من المعروف أن الفساتين القصيرة من الأمام تبرز طول القامة.







فساتين ناعمة بأكمام منفوخة موضة الموسم

ASHISH



هيمنت الفساتين الواسعة A Line dresses على مجموعات خريف 2020، أطلت عارضة ماركة Ashish بفستان أصفر مزدان بتطريز ناعم، وبتصميم مشابه ولكن من دون تطريز تألقت عارضة كاولينا هيريرا Carolina Herrera بفستان أزرق عالي الخصر يخفي عيوب الجسم.

تابعي المزيد:الأكمام المنفوخة تكتسح منصات أهم عروض ربيع وصيف 2020