للمحجبات القصيرات.. هكذا تحصلين على مظهر أكثر طولًا بالفستان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعاني الكثيرات من الفتيات ذوات القامات القصيرة في عملية البحث عن ملابس تجعلهن يبدون بشكل أطول، وتزيد في الوقت نفسه من أناقتهن، ولا سيّما المحجبات؛ حيث يبحثن دومًا عن أزياء محتشمة وأنيقة وتزيد من طولهن في الوقت ذاته، ولصعوبة اختيارهن للفساتين، ولنحقِّق لهن هذه المعادلة؛ نلهمكِ -عزيزتي- عدة نصائح لاختيار موديلات الفساتين بأنواعها، فطبِّقي الإطلالات المناسبة لكِ منها.



نصائح وموديلات للمحجبات عند اختيار الفستان

فساتين محتشمة للقصيرات



إن كنتِ من المحجبات قصيرات القامة؛ فحاولي دائمًا شراء الفساتين المناسبة لقامتك، فالقياسات الأكبر ولو درجة واحدة في الفساتين خاصة؛ تُعطي إحساسًا أكثر بقصر قامتك، وابتعدي أيضًا عن الفساتين التي تحتوي على تفاصيل كثيرة، مثل الكرانيش وغيرها؛ لأنها تُظهر صغر حجم الجسم، لذا يفضَّل ارتداءُ الفساتين الناعمة والهادئة التي تحتوي على تفاصيل قليلة، ويُفَضَّل للفتاة القصيرة الابتعاد عن الألوان الجريئة التي نوعًا ما تقسم الجسم إلى قسمين، فمثلًا ارتداء الفساتين المقسَّمة إلى قسمين مثل الأحمر في الجزء العلوي للجسم، والأسود في الجزء السفلي، مع عدم وجود ما يربط هذين اللونين من إكسسوار أو غيره؛ فهذا يزيد من قِصَرِ القامة، ويُفَضَّل ارتداءُ الفساتين التي تحتوي على ألوان متداخلة، كما ننصحكِ بالابتعاد تمامًا عن حقائب اليد الكبيرة، حتى إذا كانت موضة العام، ويمكنك اختيار ما تشائين من الحقائب الصغيرة التي تزيد من أناقتك، دون لفت الانتباه إلى قِصَرِ قامتك، مع العمل على اختيار الفستان المناسب للحقيبة، ومن أشهر الخدع لاختيار الفساتين التي تزيد من الطول؛ الفساتين المصمَّمة بالخطوط الطولية، ولا يُشترط أبدًا شراء فساتين تحتوي على خطوط طولية واضحة، ولكن شكل الخياطة الطولي يكفي لجعلك تبدين أكثر طولًا، ويمكنكِ ارتداء الفستان المحدِّد للخصر؛ حيث يمنحكِ مظهرًا أطول، واحرصي على أن يكون بتصميم محتشم ومناسب لحجابك، ونذكِّرك بأن اختيارَك لفساتين السهرة المنفوشة يبدو أمرًا جيدًا، بشرط أن تكون ذات حجم متوسط؛ فكلما زاد حجم الطبقات التي تمنحها المظهر المنفوش؛ جعلتكِ تَبْدِينَ أقصر، وللمناسبات الضخمة اختاري فستانًا بذيل؛ لأنه سيعطيك طولًا، ويبرز جمال جسمك، إضافة إلى الأناقة التي يضفيها الذيل على الفستان، ويعطيكِ مظهرًا كالملكات والأميرات.

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