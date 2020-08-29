موديلات أساور ذهب عريضة لمختلف المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - لإطلالات مميّزة ولإضافة لمسة المجوهرات العصرية الحديثة إلى جميع إطلالاتكِ، سواء كانت النهارية أو المسائية، لا بدّ من اختيار أساور الذهب العريضة دون أي تردّد، لذلك ننصحكِ بالتوّجه نحوها في حال كانت أزياؤكِ تحتوي على طبعات وتطريزات متنوّعة. أما اذا كانت أزياؤكِ موحّدة فيمكنكِ التنويع والمزج في شكل الأساور لتسليط الأضواء عليها ولفت الأنظار.



تصاميم ولا أروع

بوشرون Boucheron

تألّقي في كافة المناسبات بأجمل موديلات أساور الذهب العريضة من توقيع أشهر الماركات لخطف الأنفاس والتمتّع بإطلالة جذابة .

زيّني معصمكِ خلال سهراتكِ الخاصة، بأساور عريضة مصنوعة من الذهب ومزيّنة بالأحجار الكريمة، تأتي هذه التصاميم لتلفت النظر بشدة إليكِ وتمنحكِ أنوثة كبيرة. وننصحكِ بعدم تنسيق هذه الأساور مع خواتم وعقود كبيرة؛ لأنكِ ستصرفين النظر عنها، بل اعتمديها لوحدها دون أي تفاصيل زائدة.

برزت موديلات وتصاميم خلابة من أجمل أساور الذهب العريضة الفاخرة؛ لأنها تعتبر من قطع المجوهرات الأساسية، التي يجب أن يتضمّنها صندوق مجوهرات كل فتاة وسيدة على حدّ سواء، خاصة إذا تم اختياره من الذهب الوردي الخالص والمرصّع بالألماس واللؤلؤ الأصلي، مما يعكس رقياً خاصة خلال فترة المساء.

لا بدّ من اعتماد هذا السوار الذهبي العريض وحده في اليد اليمنى وتنسيقه مع فستان باللون الأحمر الجميل.

يكمن الخيار الثاني من خلال سوار ذهب عريض بتصميم مشبّك مستوحى من روابط الحب والصداقة، تمّ تصميمه بالذهب الأصفر وترصيعه بألماس، لذلك لا بدّ من تنسيقه وحده دون عقود وأقراط ضخمة للمحافظة على فخامة الإطلالة.

وهناك أساور الذهب العريضة المتصلة بأحجار كوارتز بأربعة ألوان مختلفة، من المحبّذ اعتمادها مع أزياء ذات لوحة ألوان مميزة لسهراتكِ خلال هذا الموسم.

تابعي المزيد: موديلات أساور مصنوعة من الذهب الوردي وألماس



الأشكال غير التقليدية

هاري وينستون Harry Winston

أما إذا كنتِ من محبّات الأشكال غير التقليدية فما عليكِ سوى اختيار الأساور العريضة من الذهب الأصفر المحاطة بالأحجار الكريمة التي تزيّنها بألوانها المختلفة، عندها يمكنكِ اختيار أي من ألوان الفساتين كدرجات البني، درجات الأحمر ودرجات الأصفر، خاصة وأن هذا التصميم يسمح لكِ بارتداء ما تريدينه من أشكال وألوان الفساتين، وهو الأمر الذي تحبه الكثير من السيدات.

أما إذا كنتِ من محبّات الفخامة والأساور التي تلفت الأنظار وتكون محط إعجاب الكثير فيمكنكِ اقتناء أساور الذهب العريضة المرصّعة بالألماس ومن الذهب الأصفر المفضل لدى لكثير من السيدات.

يجب ألا ننسى أساور الذهب العريضة المصقولة بازدواجية ومرونة في التنسيق حتى تتلاءم مع كل إطلالاتكِ المختلفة، ولا شك أنه يمكنكِ تنسيقها مع أشكال أخرى من الأساور على سبيل المثال.

تابعي المزيد: موديلات سلاسل ذهب قصيرة لكل يوم