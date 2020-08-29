"يارا" تستغل بقايا الطعام.. "يلا نأكل كلاب وقطط الشوارع"

علاقات و مجتمع

أشكال مختلفة من العنف والتعذيب تتعرض لها الكلاب والقطط بالشوارع، بالإضافة إلى شعور الحيوانات بالجوع المستمر، الأمر الذي دفع يارا مغربي، للتفكير في كيفية إطعام حيوانات الشارع باستغلال بقايا الأطعمة.

بدأت الفتاة العشرينية تجميع بقايا الطعام المتبقية من وجباتها المنزلية لاطعام الكلاب والقطط بالمنطقة، "بدأت ألاحظ إلقاء كمية كبيرة من الأكل بدأت أفكر في تجميعها وتقديمها للكلاب والقطط"، وفق حديثها لـ "هُن".

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قررت "يارا" توسيع الدائرة حتى لا تقتصر عليها فقط بل شجعت العاملين معها على المشاركة واستغلال المتبقي من الطعام في إطعام الحيوانات، "بدأت أوسع الفكرة ونشرتها في الشغل، ولما دائرة الحيوانات كبرت بدأت اشتري دراي فود".

لم تقتصر جهودها على ذلك بل أنشأت صفحة عبر فيس بوك، بعنوان "يلا نأكل كلاب وقطط الشارع"، في رسالة منها للآخرين بضرورة الرأفة بالحيوانات وإطعامهم، "عملت صفحة على الفيس بوك بعد ملاحظة وجود بقايا أكل في مناطق مختلفة عملت الصفحة علشان أي حد بيأكل الحيوانات في أماكن معينة يكتب المكان علشان أشوف منطقة تانية".

أسباب مختلفة شجعتها على التفكير في الفكرة، منها مشاهد التعذيب والعنف الذي يمارس يوميا ضد حيوانات الشوارع، ورغم الجهود التي تبذلها إلا أنها تشعر بإختفاء ثقافة رعاية الحيوان، وتتمنى عودتها من جديد.