"ريحة الورد والقهوة تحدد الاعراض".. تجربة جديدة لاكتشاف الإصابة بكورونا

صحة

في تجربة جديدة ومختلفة ومع اقتراب عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات والالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي والخضوع لاختبار فيروس كورونا، أقدم أساتذة جامعة ولاية بنسلفانيا على تقديم تجربة جديدة وأقل تقليدية وهي اختبار الرائحة.

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ويعتمد اختبار الرائحة على أنه عند الشعور بفقدان مفاجيء لحاسة الشم، مع غياب سبب تاريخي توضيحي آخر مثل إصابة في الرأس، فإن فرصة إصابتك بالعدوى تكون عالية.

ويهدف الاختبار إلى زيادة الوعي حول أعراض فيروس كورونا، ومن أجل مراقبة حاسة الشم يخطط الأساتذة بتوزيع بطاقات بريدية معطرة إلى الطلاب من أجل مراقبة حاسة الشم لديهم، كما سيكون هناك إشارات تذكيرية في جميع أنحاء الحرم الجامعي، ودعوة الناس إلى "شم الورود" والقهوة قبل دخول قاعة المحاضرات، بحسب ما ذكره موقع "CNN".

يعد فقدان حاسة الشم هو أحد أفضل وأقدم العلامات على الإصابة بـ كوفيد-19، حيث يعاني المزيد من مرضى فيروس كورونا من فقدان حاسة الشم أكثر من المصابين بالحمى.