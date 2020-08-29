قانوني عن الاعتداء على "سورية" وسرقتها بالإكراه: العقوبة تصل للإعدام

علاقات و مجتمع

جريمة بشعة ارتكبها شاب ثلاثيني في حق سيدة سورية، تقطن بمدينة 6 أكتوبر، إذ تعدى عليها داخل منزلها فسرقها واغتصبها تحت تهديد السلاح، في وجود طفلها.

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التفاصيل ترجع حينما دخلت السيدة السورية بصحبة طفلها، ذو الـ6 أعوام، إلى منزلها لتفاجئ بدخول شخص خلفها، هددها وسرق منها خاتم ذهب، ثم اصطحبها إلى الحمام وتحت تهديد السلاح تعدى عليها جنسيًا.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي يعمل سائق توك توك، إذ أوهمت السيدة الجاني، بأنها تريد التعرف عليه وحصلت منه على رقم الهاتف، وفي اليوم الثاني أخبرته بأنها تريد رؤيته مرة ثانية، وعقب دخوله المنزل جرى ضبطه بواسطة الأجهزة الأمنية.

وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن المتهم في هذه القضية ارتكب عدة جرائم مقترنة ببعضها، من السرقة والاغتصاب، لذلك يواجه عقوبة من السجن المشدد إلى الإعدام.

وتابع "السيد" في حديثه لـ"هن"، أن عقوبة السجن ربما تصل من 15 عامًا إلى السجن المؤبد المشدد، وأيضًا يمكن معاقبته بالإعدام، لأن الجرائم التي ارتكبها مقترنة ببعضها.