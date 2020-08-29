كتب: هن - 02:55 م | السبت 29 أغسطس 2020

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل خبز بالزبدة وحبة البركة، بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة". ويعرض "هن" في التقرير التالي طريقة عمل خبز بالزبدة وحبة البركة في المنزل: مقادير عمل خبز بالزبدة وحبة البركة 4 كوب دقيق. ملح. ماء للعجن. Advertisements زبدة. حبة البركة. طريقة عمل خبز بالزبدة وحبة البركة يوضع الدقيق في العجانة. تضاف رشة من الملح ثم حبة البركة والزبدة ونخلط جيدا. يضاف الماء للعجينة حسب الحاجة. تترك حتى ترتاح قليلًَا ثم تفرد بالنشابة وتسوى في الطاسة. ويقدم الخبز.

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