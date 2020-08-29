أبرز الفساتين الصيفية الواسعة من العنود بدر تعرّفي عليها

العنود بدر، مصممة أزياء سعودية تعيش في دبي، وتُعتبر حاليًّا واحدة من أشهر مصممات الأزياء في العالم العربي، حيث يتابعها على حسابها الرسمي في إنستجرام ما يقارب مليون شخص، وقد بدأت موهبتها في سن الثامنة عشرة بتصميمات الكاجوال، وعُرفت مع الوقت بتميّز تصميم البليزر الذي أوصلها إلى العالميّة، وزيّنت به أجساد النجمات الغربيات، وحصدت عدة جوائز؛ أبرزها جائزة أفضل مصمّمة أزياء محليّة من مجلة غراتسيا، ولتميزها في مجال الأزياء؛ استوحينا لكِ منها عدة فساتين صيفية بموديلات واسعة وشبابية.

فساتين المناسبات الضخمة

لفساتين المناسبات الضخمة في الصيف، يمكنكِ أن تستوحي من العنود بدر عدة فساتين واسعة وأنيقة؛ حيث نسقت فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بقماش شفاف منقط ومصممًا بطبقات قصيرة وأكمام واسعة مع حذاء بوت أسود قصير، واعتمدت تسريحة الشعر المموج ومكياج العينين السموكي مع طلاء الشفتين الزهري؛ لخيار شبابي أنيق، وتألقت في إطلالة أخرى بفستان أصفر طويل مصمم من الأعلى بقَصَّة ضيقة ومنفوش من الأسفل، وسرحت شعرها لهذه الإطلالة بتسريحة منسدلة ومموجة، مع مكياج ترابي.

خيارات الفساتين الناعمة للشابات

تعتمد الفتيات الشابات على خيارات الفساتين الناعمة بطرق مميزة ومناسبة لهن، ومن العنود بدر نقدم لكِ عدة خيارات؛ حيث أطلت بفستان أحمر مرسوم بالدوائر البيضاء ومصمم بقَصَّة مميزة في الجزء العلوي لمظهر أنثوي جذاب، وظهرت بفستان أبيض واسع بأكمام منفوخة وفتحة جانبية وأزرار من المنتصف؛ لزيّ رسمي أنيق، وارتدت فستانًا أبيض مزينًا بخطوط رمادية وحمراء وقَصَّة مميزة بربطات من المنتصف.

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إطلالات الفساتين المرسومة

تفضِّل العنود بدر خيارات الفساتين الواسعة المزينة برسومات صيفية أنيقة، ومنها تأنقت بفستان أبيض واسع مرسوم بالأخضر والأصفر ومصمم بأكمام منفوخة وفتحة جانبية؛ لخيار أنثوي مرح، وتجملت بفستان أسود قصير مصمم بأكمام منفوخة وفتحة السبعة من منطقة الصدر، ومزين برسوم الزهور البيضاء بطريقة مميزة وحيادية، واختارت فستانًا أزرق واسعًا منقوشًا بالبني ومزينًا من الأسفل بقماش بنيّ مرسوم برسومات بسيطة، وزينت مظهرها بحزام رمادي للخصر، وتزينت بفستان أحمر بتصميم ناعم مصمم بفتحة جانبية ورسومات الطبعات النمرية مع أكمام مزينة بمطاط؛ لخيار أنثوي جذاب، وظهرت بفستان أخضر قصير وواسع مزين برسومات الزهور الداكنة؛ لإطلالة عصرية مميزة، وآخر طويل وواسع مزين بفتحة جانبية ورسوم الزهور الحمراء والزرقاء والخضراء بطريقة أنيقة وشبابية.

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